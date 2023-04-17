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咖啡廳店員藍眼金髮 網友融化：真人版迪士尼公主

聯合新聞網／綜合報導
一名咖啡廳女店員因「長得太可愛」，而在網路上暴紅，更有人稱她是現實世界的迪士尼公主。（取材自TikTok）
一名咖啡廳女店員因「長得太可愛」，而在網路上暴紅，更有人稱她是現實世界的迪士尼公主。（取材自TikTok）

童話故事的公主跑到現實世界？近日，一段影片在網路上掀起討論，一名咖啡廳女店員因「長得太可愛」，而吸引網友們的目光。畫面中可見，該名女店員有著一頭蓬鬆的金髮，與水汪汪的藍色瞳孔，因外型神似迪士尼電影的公主，且面對客人時總露出燦爛的笑容，讓不少人為之心動。

網紅珍娜（Jenna）是咖啡廳的女店員，她時常透過抖音短片分享她的日常生活與工作狀況。日前，珍娜更新了一段她在咖啡廳工作的影片，從畫面可見，珍娜一見到客人上門便送上一抹開朗的微笑，一頭蓬鬆的金髮在風中搖曳，隨後她被客人的發言嚇到，一下撐大雙眼、一下困惑皺眉，每個小表情都被清楚拍下，一舉一動宛如迪士尼公主一般，令人印象深刻。

影片曝光後立刻掀起討論，許多網站更以「因為太可愛而爆紅」為題分享珍娜的短片。許多網友看了影片後都直呼戀愛了，「她的眼睛好迷人」、「我戀愛了」、「這是我見過最漂亮的女生」、「不僅是因為她有張漂亮的臉孔，她臉部的表情和說話方式都讓人覺得很可愛」。

許多人認為珍娜簡直就是從童話世界走出來的角色，更開玩笑稱「迪士尼公主變成真的了嗎？」、「她簡直就是現實世界裡的長髮公主」、「真的長得很像迪士尼的角色」。

網紅珍娜是咖啡廳的女店員，時常在社群平台更新她的日常生活。（取材自TikTok）
網紅珍娜是咖啡廳的女店員，時常在社群平台更新她的日常生活。（取材自TikTok）

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