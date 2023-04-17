墨西哥網紅TikTok傳承馬雅語 粉絲遍布美加澳

21歲的墨西哥教師塔茲（Santos Tuz）在社群媒體上用馬雅語（Maya）和西班牙語，向他的粉絲微笑道別。（Getty Images）

現年21歲的塔茲（Santos Tuz）在社群媒體 上用馬雅語（Maya）和西班牙語向他的粉絲微笑道別，這名年輕的墨西哥 教師正與成千上萬粉絲分享他的母語。

中央社引述法新社報導，來自墨國東南部尤加丹州（Yucatan）的塔茲在新冠疫情封城期間找到一項新使命，那就是確保祖先的語言能被保存下來。

他的TikTok帳號@tuzsantos322吸引了34萬3000名粉絲和310萬個讚。他在影片中問大家，「外面是綠色的，裡面是黃色的，這是什麼東西？這是酪梨，在馬雅語中它被稱為oon。」

塔茲說，就像許多年輕世代的人們，他青春期的妹妹對這種原住民 語言只有粗淺了解。他說，「我發現很多年輕人不在外面說馬雅語，但他們在家裡會說。為什麼？因為他們害怕。他們並非感到羞恥，但他們害怕被歧視。」

根據官方統計資料，目前約有86萬人會說馬雅語，其中多數都在尤加丹半島。馬雅語也是僅次於納瓦語（Nahuatl）的第二大原住民語言。

在墨國，約有730萬人（占總人口6.1%）使用原住民語言。儘管現在尤加丹半島的公立學校已正式採用雙語教學，但原住民語言教學才剛起步。

塔茲透露，剛開始時，在社群媒體上分享母語並非易事。他曾受到嘲笑和批評，但也收到不少正面、鼓勵的訊息，包括後悔自己不會說祖先語言的長者。

如今他的粉絲遍布美國、加拿大和澳洲。