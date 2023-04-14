68歲女星再當媽 精主是癌逝兒 她是母親還是祖母？

68歲西班牙女星安娜奧布雷貢透過代孕得女，精主則是已病逝的兒子。(取材自Instagram)

68歲西班牙女星安娜奧布雷貢（Ana Obregón）日前宣布再當媽，她坦承是透過代理孕母方式喜獲女兒，引發爭議的是，孩子精主是她已病逝兒子Aless Lequio。奧布雷貢表示「這是一個奇蹟」，並抱著寶貝登上雜誌封面。

據「¡HOLA!」報導，代孕在西班牙違法，加上精主身分及奧布雷貢本身年齡，消息曝光引起西班牙大眾譁然，不過奧布雷貢表示「這是一個奇蹟、一種驕傲」，認為沒什麼好隱瞞的，並稱代孕在有些國家已合法的，不少同性伴侶或無法生育的夫妻都透過技術得子，而且也是選擇在美國邁阿密合法進行代孕程序。

據報，奧布雷貢的兒子Aless Lequio於2020年病逝，她表示「擁有自己的孩子」是兒子的遺願，女嬰是兒子的親生骨肉，「是我的孫女」，並稱等孩子大了會告訴她父親是一位英雄。

奧布雷貢日前也於Instagram分享抱著女嬰的登封照，並寫下對已逝兒子的心聲：「我發誓會將你從癌症 中拯救出來，但我辜負了你。我答應你會把你的女兒帶到這世上，她就在我懷裡」，表示抱著女嬰就像再次擁抱著兒子，並感性寫道：「你是我在天堂生命中的摯愛，你的女兒是我在人間的摯愛」，會用盡一切愛她照顧她，希望天堂的兒子保祐她。