我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

巴西37歲男擁6辣妻 努力播種 想跟每個老婆都生娃

聯合新聞網
亞瑟經常在社群上分享與老婆們的照片。(取材自Instagram)
亞瑟經常在社群上分享與老婆們的照片。(取材自Instagram)

巴西一名男子雖然才37歲卻已經擁有六個太太，而且為了公平起見想要跟每個太太都生小孩。

紐約郵報報導，亞瑟（Arthur O Urso）目前有6個老婆，分別是27歲的盧安娜（Luana Kazaki）、21歲的艾蜜莉（Emelly Souza）、24歲的瓦琪拉（Valquíria Santos）、51歲的奧琳達（Olinda Maria）、23歲的達米雅娜（Damiana）和28歲的阿曼達（Amanda Albuquerque）。

亞瑟受訪時表示，為了怕哪個太太先懷孕造成其他太太不開心，他選擇用代理孕母的方式來幫太太生小孩。現在亞瑟育有一個10歲的女兒，是跟之前的女友生下的，他說希望下一個能生兒子。

盧安娜是亞瑟的第一任妻子，也是唯一一個合法的妻子。兩人原本都很愛玩，但在2021年決定步入禮堂。雖然其他妻子都不是合法的，但她們都彼此尊重，也很看重盧安娜的感受。

51歲的奧琳達就說，在加入亞瑟的「大家庭」時她最看重的就是盧安娜的認同，雖然她跟盧安娜之間的關係有點複雜，但剛見面時她就感覺到跟盧安娜之間有說不上的緣分。

亞瑟一開始其實有十個太太，但他跟其中四位「離婚」，現在只剩下六位。他們一家是成人網站OnlyFans上的知名網紅，光是在平台上分享一家人火辣的照片和影片，每個月就能賺進超過6萬美金的收入。

亞瑟經常在社群上分享與老婆們的照片。(取材自Instagram)
亞瑟經常在社群上分享與老婆們的照片。(取材自Instagram)

巴西

上一則

案情逆轉 秘魯前總統候選人「35年前參與謀殺記者」被判12年

下一則

俄宣稱包圍巴赫姆特 烏克蘭：補給線仍維持

延伸閱讀

金氏紀錄最大復活節蛋在巴西 這顆高達16公尺

金氏紀錄最大復活節蛋在巴西 這顆高達16公尺
巴西Q1亞馬遜森林砍伐創史上第2高 魯拉任務艱鉅

巴西Q1亞馬遜森林砍伐創史上第2高 魯拉任務艱鉅
巴西25歲男持斧頭翻牆「砍殺4童」 全市急停課

巴西25歲男持斧頭翻牆「砍殺4童」 全市急停課
巴西男10辣妻剩6人 出奇招安太座：各生一個才公平

巴西男10辣妻剩6人 出奇招安太座：各生一個才公平

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見