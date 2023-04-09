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挑戰保守民風 印度女穿清涼「泰山裝」搭捷運

綜合報導
印度民風保守，最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片，引起熱議。 （取材自推特）
印度民風保守，最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片，引起熱議。 （取材自推特）

印度民風保守，最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片，引起熱議。德里都會捷運公司發表聲明，呼籲乘客衣著勿傷害其他乘客感受。

中央社報導，影片中這名女子穿著比基尼式的上衣及短裙，簡單遮住重要部位，搭乘德里捷運。由於她的衣著在不同影片中顏色不同，顯示這名女子曾換裝多次，或是以類似穿著搭乘捷運多次。

印度民風保守，最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片...
印度民風保守，最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片，引起熱議。 （取材自推特）

印度民風保守，中生代或老一輩女性通常穿著紗麗，在鄉下地方連頭都會包住；年輕女子上衣通常不露肩，下身則搭配長裙或牛仔褲。

影片曝光後網友反應兩極，在推特，#DelhiMetroGirl已成熱門標籤，這名女子獲封「德里捷運女」的外號。

有網友認為女性如何穿著是個人自由，但更多網友抨擊這名女子破壞善良風俗。由於日前一名男子穿內衣內褲搭乘火車被逮捕，因此有網友質疑印度執法標準不一。

德里都會捷運公司（DMRC）發表聲明說，雖然穿著是乘客的個人選擇，但乘客應遵守社會接受的禮儀規範，不應穿著「傷害其他乘客感受」的服裝。

捷運公司表示，衣著不雅可依捷運運作暨維護法第59條，驅逐醉酒或有騷擾行為的乘客、沒收車資，及科處最高500盧比（約6美元）的罰款。

捷運 印度 社群網站

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