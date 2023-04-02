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一天見16次日出日落 穆斯林太空人齋戒月免禁食

綜合報導
尼雅迪是穆斯林太空人，執勤時每天見到16次日出日落，可不必參與齋戒月禁食。（美聯社）
尼雅迪是穆斯林太空人，執勤時每天見到16次日出日落，可不必參與齋戒月禁食。（美聯社）

全球穆斯林進入齋戒月，白晝必須禁食以拉近與神的距離。在「外」執勤、每天見到16次日出日落的穆斯林太空人，守齋難題如今有解：太空人屬「外出旅行」例外情形，可不必與地球上的穆斯林同時齋戒。

數世紀以來，落日代表齋戒月禁食儀式結束，全球穆斯林準備呼朋引伴、大吃一頓開齋。而天外的太空站以約2.76萬公里的時速繞行地球，一天就能見16次日出及日落，太空站上的穆斯林太空人該如何踐行守齋？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼雅迪（Sultan al-Neyadi）是少數上太空的穆斯林太空人之一。尼雅迪離開地球出任務期間，全球18億名穆斯林迎接伊斯蘭年度聖月，從日出至日落禁食、禁水克制慾望、到清真寺自省及讀可蘭經，除了病人、正值月經、懷孕的女性及外出旅行者等。

身為太空人，尼雅迪說，他符合「外出旅行」的定義，這讓他可以不必與地球上的穆斯林同時過齋戒月，「我們其實可以破齋」。

他表示，如果感到不舒服，禁食不是強制性的，因此為了避免任何可能危及任務或使機組人員處於危險的狀況。「我們其實被允許吃足夠的食物，以防止缺乏食物、營養或水的情形惡化」。

2007年，馬來西亞太空人舒柯（Sheikh Muszaphar Shukor）成為首位登上國際太空站的穆斯林，成為大馬國家大事，專門委員會還特別發布綱要，為舒柯及往後的穆斯林太空人提供奉行宗教規儀的指導方針。

舒柯在外太空期間恰逢齋戒月，專門委員會表示，舒柯可以等到返回地球後再補守齋戒，或者他可以按照升空地點的時間守齋。

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