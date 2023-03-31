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公園就能見到 日本「新品種蘭花」 花朵剔透如玻璃

綜合報導
神戶大學研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。（圖取自神戶大學推特）
神戶大學研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。（圖取自神戶大學推特）

日本科學家近日發現一種新品種蘭花，這種蘭花有著玻璃般精緻、粉色與白色相間的花朵，而且欣賞這種美麗植物不需要到深山野嶺，在普通公園就有機會見到。

中央社引述法新社報導，神戶大學研究人員在於植物研究期刊（Journal of Plant Research）發表報告，宣布發現新品種的消息，由於許多樣本是在東京八丈島（Hachijojima）發現，所以這種新品種蘭花被命名為「八丈綬草」。

儘管在部分日本公園與花園可以找到這種新品種蘭花，但神戶大學（Kobe University）研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。

負責領導相關研究的植物學教授末次健司說，「發現綬草屬的新品種很令人驚訝，它十分常見，你可以在公園、花園和植物盆栽裡看到它」，研究中有些樣本就來自盆栽和花園。

據報導，日本現存最古老的詩集、8世紀的「萬葉集」也有提到這種有著螺旋形花朵的植物。綬草類植物因其花形特徵，有時會被稱為「女士的髮辮」（ladies' tresses）。

日本

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