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瑞典青少年 開車上路免駕照 限速30公里

中央社
瑞典法規允許15歲以上的青少年，在沒有汽車駕照的情況下開車。圖為示意圖。(ingimage)
瑞典法規允許15歲以上的青少年，在沒有汽車駕照的情況下開車。圖為示意圖。(ingimage)

瑞典15歲少女克利斯提安森因太年輕拿不到汽車駕照，但她已開著BMW汽車在各地漫遊，因為青少年在這裡可以駕駛任何改裝過的車上路，但車速不能超過高爾夫球車。

瑞典一項幾乎已一世紀的法規，原本適用於農業車輛，允許15歲以上的青少年在沒有汽車駕照的情況下開車，只要車輛改裝過將最高時速定為30公里。

這些汽車和卡車近年來變得很流行，如今當局憂心道路事故會增加。

克利斯提安森（Evelina Christiansen）的家位於斯德哥爾摩南部郊區，她站在深藍色BMW車前自豪說：「我在一年前得到了它，作為我的生日禮物。」這份禮物是對她在學校取得的成績的特別獎勵。

其他國家的青少年在拿到汽車駕照之前只能騎機車，而瑞典的年輕人幾乎可以駕駛任何定下最高速限的車輛。在斯德哥爾摩富裕的郊區，經常可以看到年輕的孩子自己駕駛著保時捷Cayennes車款。

這類車子依規定後面必須有三角形警告標誌，表明車輛在緩慢行駛，也必須安裝用來聯結拖車的掛鉤球座；車子的後座必須拆除，這樣它們只能搭載司機和一名乘客。

瑞典以力倡道路安全和嚴格酒駕規則而聞名，但這項制度卻出奇寬鬆。

汽車 瑞典 駕照

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