英男裝修廚房 驚現「400年前絕美壁畫」

醫學研究員巴德沃思在自家公寓裡安裝新廚房時，在牆上發現了 17 世紀畫作。（取材自推特）

英國 約克（York）一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。

衛報報導，任職於利茲大學（University of Leeds）的醫學 研究員巴德沃思（Luke Budworth）去年計畫整修自己位於約克市中心公寓的廚房，沒想到裝修工竟在過程中發現這幅可以追溯到西元1660年左右的壁畫邊緣的飾帶。

巴德沃思博士表示，他對找到這些飾帶感到「非常興奮」，並希望為子孫後代保存它們。

這位29歲的年輕人於2020年10月搬進了這套公寓，去年正在裝修廚房時，人們發現這些畫被用木板釘在了煙囪兩側的天花板下方。

他說：「我拿出我的工具，開始在木板上鑿削。當我把木板取下來時，它就在那裡，美麗的顏色，還有一些維多利亞時代的牆紙層。」

他發現這些畫作中的場景，來自英國著名詩人誇爾斯在1635年出版的一本名為「徽章」的書。這些藝術品直接塗在石膏上，據信可以追溯到17世紀。

醫學研究員巴德沃思在尋求藝術品保護工作的幫助時，用備份的方式覆蓋了這些畫作以保護它們。（取材自推特）

巴德沃斯說：「我從沒想過會找到這樣的東西。」

巴德沃斯指出，「這是一個有趣的居住地，因為每一層樓都在一個角度，天花板也在一個角度，你總能在公寓裡找到有趣的點點滴滴，這些點點滴滴都暴露了它的歷史。我有一種生活在歷史中的感覺，這太棒了，這就是我搬到約克的原因。」

巴德沃思受訪時稱這幅壁畫早在西元1660年左右便存在相當「瘋狂」，並表示「最初發現它的人是在廚房櫥櫃下施工的廚房裝修工，當他們找到它時，我知道煙囪另一邊也有塊平行木頭、可能有同樣的東西，起初我以為是舊維多利亞時代的壁紙，但我很快就看到它實際上是畫在牆上的」。