駕駛開車講手機 英國警察「騎馬追捕」畫面曝光

英國街頭近日出現吸睛一幕,兩名騎著馬的警察 追捕一名被發現在開車時使用手機 的男子。

衛報報導,為了確實降低民眾開車時使用手機的情況,英國各地都部署這樣的「騎警」。「ASPolice Roads Policing」(RPU)推特帳號的一段影片中,可以見到兩名騎馬的警察追趕並攔下一輛銀色汽車。

隨後這名駕駛停在路旁,一名騎警上前詢問道「你知道你不應該在開車時使用手機」,對方回答說「不,沒有音樂,我出了點問題,警察不領情地表示「但你正一邊開車一邊講電話,我可以看到通話還在繼續」。

影片中還貼出「如果駕駛被抓到開車時使用手機,將面臨駕照 積分被扣6分和200英鎊(約244.5美元)的罰款」。自2022年3月起,在駕駛或騎摩托車時使用手機、平板電腦或任何可以發送或接收數據的設備都是違法的。

任何人在開車時被發現使用上述設備都可能面臨最高1000英鎊(約1222美元)的罰款、駕照扣6分或禁止上路的處分。

Officers from @ASPoliceHorses have been supporting #OpTelecom, our operation to clamp down on the risk posed by drivers who use their phone at the wheel. This driver was sighted & stopped on East Reach, #Taunton. Drivers face 6 points & £200 fine if caught using a phone.#FATAL5 pic.twitter.com/sW3YXWcaMU