迷你人面獅身像 埃及古神廟出土 帶著笑臉有兩個酒窩
考古學家近日在埃及南部一座古神廟，發掘出一個狀似吉薩金字塔群人面獅身像（Sphinx）的雕像與神殿遺址。
美聯社與BBC新聞報導，埃及古文物部門表示，文物出土地點位於首都開羅以南450公里的基納省丹達拉（Dendera, Qena）哈索爾神廟（Hathor Temple）附近。考古學家認為，這個有著「笑臉與兩個酒窩」的石灰岩人面獅身像可能是羅馬皇帝克勞狄烏斯（Claudius）化身。
根據報導，克勞狄烏斯在西元41至54年間，將羅馬帝國的統治擴展到北非。除了「優美與精確雕刻的」人面獅身像外，考古學家同時發現了一個羅馬時代的石板，上面刻有世俗體（demotic）與象形文字的銘文。
報導指出，聳立於吉薩金字塔群的知名人面獅身像有20公尺高，這個有著「微笑臉龐」的迷你人面獅身像相較之下要小很多。埃及古文物部門同時表示，這座石灰岩神殿包含了一個雙層平台與拜占庭時代（Byzantine era）的泥磚盆。科學家將對石板上的印記進行深入研究，此舉可能會揭示有關雕像身分與該地區的更多訊息。
專家把埃及政府近期這些新考古發現視為吸引更多遊客的方法，期盼能在埃及嚴峻的經濟危機中重振觀光業。
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