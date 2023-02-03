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寵物雞啄幼女爆血 差1cm就瞎 母氣炸丟油鍋變炸雞吃掉

聯合新聞網
一名女網友家裡養了一隻寵物雞，日前寵物雞因不明原因突然啄傷自己年幼的女兒，差一公分的距離就會把眼睛弄瞎，女網友氣到直接宰殺闖禍的寵物雞作成炸雞吃掉。圖為示意圖，非當事公雞。 (圖/Pakutaso、取自推特)
一名女網友家裡養了一隻寵物雞，日前寵物雞因不明原因突然啄傷自己年幼的女兒，差一公分的距離就會把眼睛弄瞎，女網友氣到直接宰殺闖禍的寵物雞作成炸雞吃掉。圖為示意圖，非當事公雞。 (圖/Pakutaso、取自推特)

經濟動物作為寵物該吃還是不該吃都是熱門討論話題。最近一起充滿爭議的行為引起網友正反論戰，一名女網友家裡養了一隻寵物雞，日前寵物雞因不明原因突然啄傷自己年幼的女兒，差一公分的距離就會把眼睛弄瞎，女網友氣到直接宰殺闖禍的寵物雞作成炸雞吃掉，吸引網友熱議。

綜合媒體報導，美國密西西比州一名女子施密特(Magan Schmidt)養了一隻公雞當寵物並取名為黑黑(HeiHei)，日前施密特年幼的女兒在庭園跟黑黑玩耍時，黑黑不知為何突然性情大變，狠狠啄傷了小主人的臉部還見血，差一公分就可能直接將小女童的眼睛戳瞎。

施密特當場見到這畫面嚇壞了，一怒之下她直接抓起飼養多年的寵物公雞黑黑進廚房當場宰殺，並做成了香噴噴的炸雞給全家食用。事後施密特將女兒被寵物公雞啄傷的照片PO上個人臉書，貼文寫著「好吧，這件事情終於還是發生了，我家後院的壞公雞黑黑竟襲擊了小寶貝，幸運的是沒有造成更大傷害，只差一公分我女兒就會瞎掉了，所以我把牠做成了『黑黑炸雞塊』。」

施密特的貼文公開後吸引網友熱議，截至目前為止該貼文已有超過2萬人按讚，她的行為引起網友正反方論戰，不少網友痛批施密特的行為相當幼稚，留言表示「既然你知道可能會有這樣的狀況出現，為什麼不積極預防」、「孩子知道你把寵物做成食物？」、「養過雞的人都知道成年公雞根本不應該作為食物吃掉」。

不過也有網友為施密特打抱不平，認為她飼養的寵物本來就是經濟動物，經濟動物最終還是要成為人類的食物被享用，「本來就是養來殺的，只是時間早晚問題吧」、「殺死經濟動物並吃掉本來就是世界的運轉方式之一，這就是現實」、「真正的寵物跟經濟動物還是要分開看」。

臉書 密西西比州

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