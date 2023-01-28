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他撿到二戰珍貴底片 80年前萌犬「激戰」影片曝光

聯合新聞網／綜合報導
狗在草地上盡情打鬧。（取材自推特）
狗在草地上盡情打鬧。（取材自推特）

一名男子在教會資料室整理檔案時，意外發現一個生鏽的鐵盒，打開來發現竟然是1942年的底片，上面寫著在菲律賓拍攝，出於好奇心男子將這捲古老底片洗出來看，發現竟然是「超激烈打鬥畫面」，讓他忍不住笑出來。

綜合媒體報導，華盛頓教會歷史研究員兼修道院院長史奈肯伯格(Gregory Schnakenberg)在資料室整理檔案時發現一個生鏽的古老鐵盒，打開來發現裡面放著一捲底片，上面寫著「1942年菲律賓」。他推測這是二戰時期在太平洋戰爭戰場上拍攝的珍貴影片，立刻就將底片送去給專家幫忙洗出來。

一名男子在整理檔案時意外發現生鏽鐵盒，打開來發現竟然是1942年的底片，上面寫著...
一名男子在整理檔案時意外發現生鏽鐵盒，打開來發現竟然是1942年的底片，上面寫著在菲律賓拍攝，男子將這捲古老底片洗出來看，發現竟然是「超激烈打鬥畫面」。 （取材自推特）

結果這捲80年前的珍貴底片被洗出來後讓史奈肯伯格相當驚訝，本來他以為洗出來的照片或影片會是當時二戰菲律賓戰場上的畫面，結果竟然是一群小奶狗在嬉鬧玩耍的打架畫面。從短短40秒的影片可以看到兩隻小狗開心地在泥土地上嬉鬧，雖然畫面很模糊還是黑白的，但小狗狗玩鬧的模樣相當可愛，讓史奈肯伯格十分驚喜。

來源：推特

史奈肯伯格將這捲被還原出來的底片放在個人推特上，吸引超過1200萬網友熱議，網友被萌翻留言表示「這比真正的二戰紀錄片還珍貴」、「80年前的小狗狗打架也未免太可愛了」、「這很有可能是當地駐紮的美軍士兵拍攝的」、「也許是不小心貼錯標籤，但真的很萌」。

推特 2023

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