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日本壽司店哇沙米恐攻？南韓客不爽遭惡整 網友聲援給1.4星負評

綜合報導
一名南韓旅客光顧日本福岡市一間壽司店，他懷疑壽司師傅故意對他發動「日本芥末恐攻」。Google地圖的頁面顯示，這壽司店的評級已變為1.4顆星。（Google地圖畫面截圖）
一名南韓旅客光顧日本福岡市一間壽司店，他懷疑壽司師傅故意對他發動「日本芥末恐攻」。Google地圖的頁面顯示，這壽司店的評級已變為1.4顆星。（Google地圖畫面截圖）

一名南韓旅客日前光顧日本福岡市一間壽司店，他懷疑壽司師傅故意對他發動「日本哇沙米（Wasabi）恐怖攻擊」。他在網上分享此事，有南韓網友認為有關職員是種族主義者，大批網友留負面評價，令壽司店的評級變成1星。

香港01報導，南韓「東亞日報」稱，旅客A先生與家人光顧位於日本福岡市博多車站的著名壽司店（すし酒場 さしす KITTE博多店），他們排隊等候約30分鐘後入座。

A先生表示，上菜後，他們發現生蝦壽司鋪滿日本山葵（哇沙米，Wasabi），嗆辣得令他吃不下，與之前吃過的壽司相比，這生蝦壽司的日本山葵含量明顯較多，令全家人感到震驚。

報導指出，從A先生上傳的生蝦壽司相片可見，壽司飯上有很多日本山葵。南韓網友將這種故意在壽司上鋪滿日本山葵的行為稱為「日本哇沙米（Wasabi）恐攻」。

報導說，A先生起初以為壽司師傅只是不小心多放日本山葵，他提出此事後觀察壽司師傅的表情，他最後認為他是故意的。他稱因其日語能力只達基礎水平，因此無法再與壽司師傅爭論。他其後在應用程式Naver Cafe分享這經歷，並在壽司店的Google地圖頁面上傳生蝦壽司的照片。

壽司店回應說，他們的餐廳不可能會向客人提供這種壽司，稱可能是有人在開玩笑。

大批南韓網友對壽司店的回應感到不滿。他們在壽司店的Naver Cafe及Google地圖頁面留下負面評價，Google地圖頁面顯示，截至8日晚上9時45分，壽司店的評級已跌至1.4顆星。有網友寫道：「這間店的職員是種族主義者」、「以日本哇沙米恐攻聞名的餐廳」、「玩食物的人不配開餐廳」、「應感到羞恥」。

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