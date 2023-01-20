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灌籃高手朝聖地 粉絲當路霸、闖鐵軌拍照 影響交通 當地居民怒了

聯合新聞網
擅闖平交道的遊客。圖擷自youtube
擅闖平交道的遊客。圖擷自youtube

日本知名動漫作品「灌籃高手」，背景取自日本神奈川縣鐮倉市，其中片頭有一幕平交道的畫面相當出名，也是許多粉絲必去朝聖的現實景點之一。近來因為灌籃高手電影板上映，加上日本重啟國門及鼓勵國內觀光，吸引大量外國粉絲聚集在當地拍照，卻也嚴重干擾了在地居民。

這處行駛於神奈川縣藤澤站到鐮倉站之間的江之島電鐵，在鐮倉高校前站附近的一處平交道，因為被畫進「灌籃高手」動畫片頭，多年來被動漫迷視為「聖地」，朝聖熱潮多年未減。

據日本媒體報導，如今若是到神奈川縣鐮倉市，就會看到當地有一大批觀光客，圍繞在此，仔細聽可以聽到觀光客各自用日語、中文及韓語交談，並拿著手機拚命狂拍，受訪的觀光客不約而同表示，他們正是為了灌籃高手而前來的。

從東京都前來朝聖的30多歲日本情侶檔表示，因為是灌籃高手鐵粉，來到動畫中場景非常感動，當然也會去看最新上映的電影。

從新加坡來訪的21歲女性及友人，站在平交道前等待電車通過瞬間拍照。兩人說道，從小就看灌籃高手，這裡也看得到海，很有日本的感覺非常漂亮。

不過，多年來不斷有粉絲造訪這處平交道，也讓住在附近的居民心情相當複雜。

鐮倉市一名60多歲男性表示，坦白說真的很困擾，平交道附近又沒有店家，不可能有觀光客在這裡消費，「對居民來說並不樂見有這麼多觀光客」。

灌籃高手平交道聖地湧現大批遊客，不少人為了拍照站在馬路上干擾交通。圖擷自yout...
灌籃高手平交道聖地湧現大批遊客，不少人為了拍照站在馬路上干擾交通。圖擷自youtube

還有一位80多歲女性也說，每次看到觀光客站在馬路中間拍照，就讓人捏把冷汗，特別是外國觀光客的禮儀真是讓人看不下去，甚至還有人在私人車庫前做出不雅舉動。

許多人為了找到最好的拍攝角度，會跑到馬路車道上，即使車子來了也不懂得閃，要駕駛按喇叭才肯退開。許多時候車子差點撞倒人，還有人直接闖入平交道內拍攝。更有人本身就是駕駛，卻把車子停在路中央拍照，害整條路塞起來。

在地居民抱怨，好幾次都差點發生意外，已經造成了諸多不便。為了防止事故發生，當地只好加派員警巡邏、引導。員警拿著以各國語言寫成的「請不要站在馬路上」告示牌宣導，但也表示觀光客的失序行為超乎想像，可能得加派人手管制。

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