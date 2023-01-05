我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

醫師預估只能再活一年 英國男子奇蹟抗癌重生

編譯張君堯
受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。(取材自The Christie NHS Foundation Trust)
受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。(取材自The Christie NHS Foundation Trust)

受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。

衛報報導，現年51歲的格林是大曼徹斯特沃斯利（Worsley）的一名焊工，他指出「若非因為NHS信託基金在曼徹斯特發展的免疫療法試驗取得顯著成果，我現在根本不會待在這裡」。據悉，2020年6月、格林49歲生日的前一天被診斷出患有肝內膽管癌，當時他的肩膀劇烈疼痛導致無法入睡。

這種病症嚴重的癌症會導致膽管內壁細胞過度繁殖和生長，當格林意識到自己罹癌時，癌細胞已經擴散到他的腎上腺和肝臟，更因腫瘤太大而無法手術，當時格林詢問醫生「我讓他誠實告訴我，如果像現在這樣繼續下去，我還能活多久？他回答說『12個月』」。英國每年約有1000人被診斷出患有膽管癌。根據「Liver Cancer UK」引用的研究，像格林這樣已經擴散到其他器官的患者來說「只有2%的人在患病後還能至少活5年」。

不過格林被轉介到參加免疫治療藥物臨床試驗，該藥物已被批准用於肺癌、腎癌和食道癌，免疫療法通過幫助免疫系統識別和攻擊癌細胞來發揮作用。格林的治療前分析表明它具有很高的突變負荷，表明他對治療有良好反應，最終肝臟腫瘤從12公分縮小到2.6公分、腎上腺腫瘤從7公分縮小到4.1公分，意味格林能夠接受手術切除腫瘤。

自去年4月接受手術以來，格林已不再需要任何治療，他每3個月進行一次掃描，結果顯示他沒有出現癌症復發的情況，現在正在對更多患者進行進一步研究，希望能改變膽道癌的治療方法。（編譯張君堯）

腫瘤 手術 癌症

上一則

搶先美國 法國將軍援烏克蘭「AMX-10 RC」輕型戰鬥車

下一則

曾參與川金會 日媒：北韓前外相李容浩傳已遭處決

延伸閱讀

本預估只能再活1年 英男憑「免疫療法試驗」奇蹟抗癌

本預估只能再活1年 英男憑「免疫療法試驗」奇蹟抗癌
NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議

NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議
史上最不對等的囚犯交換

史上最不對等的囚犯交換
釋囚格林納 將重返籃壇 感謝各界關愛 願協助其他人質獲釋

釋囚格林納 將重返籃壇 感謝各界關愛 願協助其他人質獲釋

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪