像不像？女版金凱瑞 長大也成喜劇演員

希瑟從小就被說長得像金凱瑞，也常分享自己搞笑的影片。(取材自TikTok)

國外一名女子外貌和喜劇天王金凱瑞非常相似，就連工作都跟金凱瑞一樣是個喜劇演員，讓她被粉絲譽為「女版金凱瑞」。

據鏡報（Mirror）報導，34歲的希瑟（Heather Shaw）從8歲就開始被說跟金凱瑞有點神似，沒想到她真的越大越像金凱瑞，還有人開玩笑說她是不是金凱瑞失散多年的女兒。為了證明爸爸真的不是金凱瑞，希瑟還特地在TikTok 上分享自己爸媽的合照。

希瑟說自己從小就想當喜劇演員，所以即使被說長得像金凱瑞她也不會生氣，當年「王牌威龍」推出時，她的保母還常常叫她模仿金凱瑞飾演的角色艾斯范杜拉（Ace Ventura）。

雖然長得像金凱瑞對希瑟來說是她喜劇生涯的推手，但她有時也會擔心粉絲喜歡的到底是她自己，還是金凱瑞。

即便如此，希瑟神似金凱瑞的外表，和過人的模仿力，還是為她帶來不少粉絲。不少網友都留言說好想看希瑟跟金凱瑞合體的畫面，也有網友說，每次希瑟模仿金凱瑞的聲音說話，都讓他看得很開心。除此之外，也有網友搞笑說，很好奇如果希瑟跟金凱瑞生小孩，是不是會全家都長得跟金凱瑞一模一樣。