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「鐵達尼號」導演詹姆斯卡麥隆科研：傑克必須死

編譯周辰陽
1997年上映的史詩浪漫災難經典電影「鐵達尼號」劇照。（取材自20世紀影業）
1997年上映的史詩浪漫災難經典電影「鐵達尼號」劇照。（取材自20世紀影業）

史詩浪漫災難經典電影「鐵達尼號」1997年上映以來，導演詹姆斯卡麥隆一直聽到觀眾在抱怨李奧納多狄卡皮歐飾演的男主角傑克在片尾令人心碎地死去。近日為宣傳新上映的「阿凡達：水之道」受訪時，卡麥隆再次提到了這個問題，稱自己現在要證明主張傑克能活下來的人錯了。

多倫多太陽報報導，「鐵達尼號」影迷過去25年一直在辯論結局，不少人斷定凱特溫斯蕾飾演的女主角蘿絲本來可以挪動身體，在漂浮的門板上騰出空間，從而挽救傑克的生命。然而，替自己心愛的英雄必須為藝術原因死掉辯護了四分之一個世紀後，卡麥隆現正計畫用即將播出的紀錄片來證明傑克不可能倖存。

卡麥隆告訴「Postmedia」：「我們已經做了一個科學研究，要平息這整件事，將木樁一了百了地刺穿心臟」。他說，「我們已經跟重現電影內浮台（raft）的失溫專家做了徹底的鑑識分析，將對這個做點特效，於明年2月推出」。

卡麥隆表示，他們找了兩名體重跟溫斯蕾及狄卡皮歐相同的特技演員，在他們全身上下與內部放置感應器，然後把兩人放進冰水，考驗他們是否有可能通過各式各樣的方法活下來，「答案是，不存在他們兩人都有可能活下來的方法，只有一人可以倖存」。

記者還問卡麥隆：「鐵達尼號」票房狂賣的25年後，會不會對沒給注定一死的傑克一個幸福結局而感到一絲遺憾，他則斷然指出：「不會，他必須死，就像是羅密歐與茱麗葉，這是一部關於愛、犧牲與死亡的電影，愛是透過犧牲來衡量的」。

當「鐵達尼號」於明年2月情人節重新在電影院上映時，卡麥隆的科學計畫也將在國家地理頻道播放。他笑稱，「或許…或許…25年後，我就再也不必處理這個問題了」。

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