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印度菜鳥甜警扮學生 蹲校園3個月破霸凌案逮11人

綜合報導
印度24歲女警喬裝成學生模樣，潛入校園進行校園霸凌案的調查。（取材自推特）
印度24歲女警喬裝成學生模樣，潛入校園進行校園霸凌案的調查。（取材自推特）

印度一名菜鳥女警最近喬裝醫學院學生，費時三個月，成功以甜美笑容卸下調查對象心防，破獲一宗本無頭緒的校園霸凌案。

中央社引述「印度時報」（Times of India）報導，中部馬德雅省（Madhya Pradesh）印度爾市（Indore）警方7月接獲匿名報案指出，當地一所醫學院發生嚴重高年級生霸凌新生事件。這些高年級生會把新生叫到宿舍，逼迫他們做一些「猥褻」行為。

由於警方手頭沒有其他線索，案件幾無進展。三個月前，24歲新科女警莎莉妮．喬汗（Shalini Chouhan），被指派偽裝成護理系學生混進校園，每天背著厚重的書包前往學生餐廳，與人交談、蒐集資訊。為免別人起疑，她必須不時離開餐廳假裝上課，一個多小時之後再回來喝奶茶聊天。

這是喬汗從警後的第一個任務，她以開朗性格與甜美笑容，輕鬆交到許多朋友，包括學生餐廳的員工。經過三個月的努力，終於蒐集到必要證據，逮捕11名高年級學生。

報導說，喬汗的笑容讓所有調查對象都放下了戒心，完全沒有人懷疑她是警察

喬汗表示，這項工作不容易，因為她本身是商科畢業，此外，很多時候她必須使用化名，還得假裝知道班上發生什麼事。她說，雖然11名涉案高年級生不會在餐廳霸凌新生，但他們「侵略性的性格」卻已在餐廳展露無遺。

「印度時報」引述喬汗的長官說，原本警局派出便衣警察明查案訪，但因與學生格格不入，難以獲得信任，有時更會被認出，因此決定啟用具有學生氣息的喬汗去臥底。

印度 霸凌 警察

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