球隊被淘汰好崩潰 墨西哥球迷「啊啊啊」拿刀刺破電視
卡達世界盃足球賽小組賽結束後，有16隊因無法晉級需打包回家，其中包括墨西哥，一名墨西哥球迷就因此非常崩潰，他在墨西哥小組賽最後一場賽事後，憤怒地在電視機前怒吼「啊啊啊」，並搥打電視機，最後甚至拿刀狂插螢幕，導致電視螢幕出現裂痕，畫面顯示故障。
香港01報導，四年一度的世足賽每次都能讓全世界足球迷瘋狂，墨西哥日前在32強小組賽最終場，以2：1擊敗沙烏地阿拉伯，雖然積分與同組對手波蘭同為4分，但在第二個門檻、比較淨勝球數時，墨西哥以-1球輸給了波蘭的0球，位居小組第三名，喪失晉級16強的機會。
網路上一段熱門影片顯示，一名墨西哥球迷在得知球隊被淘汰後，情緒失控，不斷出拳打在掛在牆上的電視螢幕，他在不斷怒吼之餘，仍無法平息怒氣，最後轉身拿起刀子插向螢幕，大吼著「啊啊啊」，將電視螢幕弄出多道裂痕，畫面顯示也變成一片綠色。
報導指，墨西哥自1994年世足賽起連續多屆均能晉級16強，球隊上一次沒踢進前16強淘汰賽已是1978年的事。
CANTAAA Y NO LLOREEES 😭😭😭 pic.twitter.com/OZLPPfE8Vl— Federico SN (@feder1coSN) November 30, 2022
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