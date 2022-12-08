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拍到了 日本獼猴真的會捕魚過冬

綜合報導
日本獼猴會捕魚過冬，研究團隊公布以往民眾拍攝的獼猴雪地吃魚照片，用來佐證研究可信度。（視頻截圖）
日本獼猴會捕魚過冬，研究團隊公布以往民眾拍攝的獼猴雪地吃魚照片，用來佐證研究可信度。（視頻截圖）

日本一個研究團隊針對棲息在寒冷地區的日本獼猴進行研究，認為日本獼猴為了過冬會捕食魚類，並首度成功拍攝到日本獼猴捕魚影像，發表於國際期刊。

中央社報導，日本信州大學等組成的研究團隊，過去幾年對長野縣松本市上高地一帶的日本獼猴糞便提取DNA解析，發現日本獼猴會在冬天捕食魚類過冬。

研究團隊過去公布民眾拍攝到的日本獼猴雪地吃魚照片，用來佐證研究可信度。

畫面上可以看到，獼猴在冰天雪地當中下水捕魚，把戰利品咬在口中。過去專家認為，猴子在冬天會盡可能減少活動，並以植物為主食，但先前日本信州大學研究團隊，在分析上高地的猴子糞便時，卻發現這地區的猴子，疑似會在冬天捕魚，以補充蛋白質。有民眾得知研究消息，便提供他拍下的猴子捕魚照，進一步證實這項推論。專家表示，這可能是因為上高地環境嚴苛，當地猴子才會有捕魚這種特殊行為。

信州大學及日本放送協會（NHK）等組成的團隊，更進一步首度成功拍攝到日本獼猴捕魚進食影像，發表於國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）。

NHK報導指出，信州大學理學部教授東城幸治等人為了查明日本獼猴吃魚的可能性，今年1月到3月間與NHK節目工作人員不斷嘗試拍攝日本獼猴捕魚進食畫面，結果成功在至少3個日本獼猴群當中，總計拍攝到14次捕魚進食影像。

研究團隊表示，國外幾乎未曾有過人類以外的靈長類動物會捕捉活魚並進食的報告，這次是首度拍攝到日本獼猴捕食魚類的影像。

上高地海拔約1500公尺，冬季氣溫最低會降到攝氏零下20度（華氏零下4度）以下，以猴子棲息地來說可說是全球最冷。東城說，這一帶約有200隻日本獼猴棲息，夏季時主要以植物或昆蟲為主食。

研究團隊過去認為上高地的日本獼猴，是全球少數能在嚴寒氣候下棲息的猴子，為了度過寒冬有可能捕魚來吃。

東城表示，猴子會吃活魚相當令人驚訝，接下來將持續研究吃魚行為如何擴散，以及會捕魚跟不會捕魚的猴子個體間血緣關係等。

日本 蛋白質 DNA

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