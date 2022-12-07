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18歲俄女拒絕求婚竟遭綁架 當地「偷新娘」習俗令人恐懼

聯合新聞網
俄羅斯一名女子在拒絕男子求婚後，監視器畫面捕捉到女子遭男方家人擄走的恐怖畫面。（視頻截圖）
俄羅斯一名女子在拒絕男子求婚後，監視器畫面捕捉到女子遭男方家人擄走的恐怖畫面。（視頻截圖）

俄羅斯一名女子在拒絕男子求婚後，直接在街上被男子家人綁走，所幸女子在遭綁數天後逃脫，也平安回到家中。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，俄羅斯一名女子貝拉（Bella Ravoyan）在慶祝完18歲生日後不久被20歲的阿米克（Amik Shamoyan）求婚，但阿米克的求婚遭到貝拉拒絕，阿米克於是夥同哥哥與爸爸直接在光天白日之下將女子綁走。

據報男子的行為是因為當地有「偷新娘」（Bride Stealing）的習俗。男方之所以會「偷新娘」，通常是因為家裡沒有錢，無法支付聘金，或是新娘已被許配給別人，男方只好用搶的。雖然「偷新娘」是一種流傳下來的風俗習慣，但並非合法行為。被綁走的女子通常會遭到性侵，因為男方認為若是讓新娘懷孕，新娘便沒辦法回到原本的家。

貝拉在俄羅斯坦波夫的一處公寓外遭綁架，過程全被監視器給錄了下來，畫面中可以看見兩名黑衣男子將貝拉「扛走」，另外有一人開車接應，隨後綁匪便驅車離開。

幸好後來貝拉想辦法逃走，並回到家中請家人報警，警方循線找到阿米克，他也坦承自己的確綁走了貝拉。目前阿米克已經遭到逮捕，不過他的哥哥和爸爸仍在逃亡中，如果罪名成立，三人將面臨最高12年有期徒刑。

俄羅斯 澳洲 性侵

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