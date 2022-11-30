我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

德州女大腳33公分創紀錄 身高205公分「從小很難買鞋」

聯合新聞網
譚雅擁有女性最大的腳尺寸，讓她成為世界紀錄保持人。（取材自Instagram）
譚雅擁有女性最大的腳尺寸，讓她成為世界紀錄保持人。（取材自Instagram）

來自美國德州的譚雅擁有女性最大的腳尺寸，讓她成為世界紀錄保持人，有時候女鞋沒有尺寸，必須找男鞋才有自己的尺碼，有時面臨男鞋也找不到尺碼，需要特別訂做。

根據「Metro」報導，譚雅的右腳約13英寸(33公分)，左腳則是12英寸半(31.75公分)，在亞洲可能沒有她的尺碼，而在英國則是17。

39歲的譚雅身高也異於常人，她有205公分高，只比地球上最高的女性矮了3英吋(約7.62公分)。她表示，大腳最困難的部分就是要找到合腳的鞋子，她自己是靠加長女鞋讓鞋子可以合腳，或是有時在男鞋區會找到合適的鞋子，但通常都要看牌子。

譚雅說，高中時發現自己的腳打破紀錄，跟同齡的同學相比，自己的腳真的大很多。但她從來沒有因為身高被霸凌過，她在學校的朋友都很喜歡她，也知道自己會長這麼高是來自基因，因為爸爸193公分，媽媽196公分，自己在成長過程中都被迫穿男鞋，才會有鞋子可以穿，直到自己在社群媒體上找到其他有相同問題的女性。

後來譚雅開始找到製作自己女鞋的方法，讓鞋子變得更長更寬之後，才得以順利穿女鞋。因為在TikTok分享自己的大腳生活，譚雅獲得大量追蹤粉絲，也受到許多人鼓勵。先前她報名世界紀錄，今年4月經過測量後，10月確認譚雅的腳確實大過先前的紀錄保持人。

譚雅打算向製鞋廠商呼籲用更實惠的價格，提供更大的尺碼給需要的大腳女性，希望可以藉此成為製鞋業的火花，替有類似問題的女性爭取福利。

社群媒體 德州 英國

上一則

為見英女王最後一面 25萬人踩壞西敏寺大廳

下一則

日本著眼及早擁有反擊能力 擬採購500枚戰斧飛彈

延伸閱讀

紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看

紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看
滴血騙案女主犯 荷姆斯將在低設防監獄服刑

滴血騙案女主犯 荷姆斯將在低設防監獄服刑
代理孕母烏東產雙胞胎被送俄境 感恩節前終於回德州

代理孕母烏東產雙胞胎被送俄境 感恩節前終於回德州
奧斯汀基本所得 州法再槓市法

奧斯汀基本所得 州法再槓市法

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳