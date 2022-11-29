狂噓 卡達球迷村住1晚245元早餐吃這些

世足賽開踢，來自各國的足球迷對卡達提供的帳篷或貨櫃屋居住環境迭有怨言，一張球迷村早餐開箱照挨轟看起來很可悲。(取材自推特)

世足賽開踢後，來自各國的足球 迷被迫掏出近一晚200英鎊(約245美元)，才能夠在卡達住進帳篷或貨櫃屋，不僅居住環境早就受到詬病，現在更流傳一張據稱是球迷村提供早餐的照片，遭轟看起來就很可悲。

英國 太陽報報導，卡達在杜哈附近為世足賽準備了1800頂帳篷與6000間小屋，帳篷一晚要175英鎊(約215美元)，貨櫃屋一晚200英鎊，不少網友在入住後，覺得設備太簡陋，有一部分球迷則覺得房間「未完工」，且一晚還這麼貴，形容根本是在「敲竹槓」。。

在各大社群媒體 廣為流傳且引發轟動的照片據稱是提供給足球迷的餐盒。從照片可見，內含三明治、蘋果、「像馬鈴薯」的瑪芬跟甜甜圈，同時附上兒童午餐盒式的鋁箔包果汁、小瓶礦泉水、裝在紙杯內的即溶咖啡包與一小盒蜂蜜，讓看到的部分足球迷與網友都感到頗不以為然。

根據報導，這張餐盒的照片收到了數萬個讚與數百則分享，有一位足球迷留言，「200英鎊睡在沙漠裡的塑膠帳篷，吃著看上去像是飛機餐的玩意？」另一位網友則說，「一晚200英鎊就給這個？」還有一位網友抨擊，「看起來像我在小學旅行拿到的餐盒」。

不過，許多其他足球迷則表示滿意，有人稱這並不比廉價飯店提供的早餐更差，一位網友就說，「這（平心而論）看上去不錯，比我看過的不少飯店早餐更好」；另一位網友寫到，「看起來比大多數英國體育館提供的更好」，也有網友持平表示，「說實話，這看上去OK，但花了200英鎊，你會在其他地方得到極其更好的待遇」。