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中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

狂噓 卡達球迷村住1晚245元早餐吃這些

編譯周辰陽
世足賽開踢，來自各國的足球迷對卡達提供的帳篷或貨櫃屋居住環境迭有怨言，一張球迷村早餐開箱照挨轟看起來很可悲。(取材自推特)
世足賽開踢，來自各國的足球迷對卡達提供的帳篷或貨櫃屋居住環境迭有怨言，一張球迷村早餐開箱照挨轟看起來很可悲。(取材自推特)

世足賽開踢後，來自各國的足球迷被迫掏出近一晚200英鎊(約245美元)，才能夠在卡達住進帳篷或貨櫃屋，不僅居住環境早就受到詬病，現在更流傳一張據稱是球迷村提供早餐的照片，遭轟看起來就很可悲。

英國太陽報報導，卡達在杜哈附近為世足賽準備了1800頂帳篷與6000間小屋，帳篷一晚要175英鎊(約215美元)，貨櫃屋一晚200英鎊，不少網友在入住後，覺得設備太簡陋，有一部分球迷則覺得房間「未完工」，且一晚還這麼貴，形容根本是在「敲竹槓」。。

在各大社群媒體廣為流傳且引發轟動的照片據稱是提供給足球迷的餐盒。從照片可見，內含三明治、蘋果、「像馬鈴薯」的瑪芬跟甜甜圈，同時附上兒童午餐盒式的鋁箔包果汁、小瓶礦泉水、裝在紙杯內的即溶咖啡包與一小盒蜂蜜，讓看到的部分足球迷與網友都感到頗不以為然。

根據報導，這張餐盒的照片收到了數萬個讚與數百則分享，有一位足球迷留言，「200英鎊睡在沙漠裡的塑膠帳篷，吃著看上去像是飛機餐的玩意？」另一位網友則說，「一晚200英鎊就給這個？」還有一位網友抨擊，「看起來像我在小學旅行拿到的餐盒」。

不過，許多其他足球迷則表示滿意，有人稱這並不比廉價飯店提供的早餐更差，一位網友就說，「這（平心而論）看上去不錯，比我看過的不少飯店早餐更好」；另一位網友寫到，「看起來比大多數英國體育館提供的更好」，也有網友持平表示，「說實話，這看上去OK，但花了200英鎊，你會在其他地方得到極其更好的待遇」。

足球 英國 社群媒體

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