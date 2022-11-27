我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

消失140年「稀有神鳥」重現 動物學家：像獨角獸稀有

聯合新聞網
一隻已經滅絕140年的稀有鳥類「黑枕雉鴿」日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞現身，拍到牠穿梭在林間的攝影師，差點激動的跳起來。 (取材自Re:Wild官網)
一隻已經滅絕140年的稀有鳥類「黑枕雉鴿」日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞現身，拍到牠穿梭在林間的攝影師，差點激動的跳起來。 (取材自Re:Wild官網)

找到稀有物種就像找到獨角獸一樣興奮。最近一段影片在網路上流傳，一隻已經滅絕140年的稀有鳥類「黑枕雉鴿」(black-naped pheasant pigeon)日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞現身，拍到牠穿梭在林間的攝影師，差點激動的跳起來。

綜合媒體報導，巴布亞紐幾內亞自然環境保存相當良好，是全球動植物物種最為豐富的地區，研究團隊在佛爾格森島(Fergusson)上的攝影機目擊到黑枕雉鴿出沒，悠閒的在樹林內漫步，畫面相當清楚。

動物保護非營利組織「回到野外(Re:wild)」在佛爾格森島上苦守一個多月，康奈爾鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)的博士研究員布爾斯馬(Jordan Boersma)表示，之前他們在島上架設了12台攝影機，也在當地人聲稱見過黑枕雉鴿的地方放了八個鏡頭都一無所獲；正當他們即將要離去的倒數兩天，總算拍到了黑枕雉鴿活生生的身影，這使團隊大為振奮。

由於黑枕雉鴿已經滅絕超過140年，目前人類對牠的研究跟了解依然很少。美國鳥類保護協會專家暨考察隊聯合負責人米特邁爾(John C. Mittermeier)指出，看到黑枕雉鴿的第一張照片真的非常感動，「就像是真的找到了一隻獨角獸」。

巴紐環保人士凱特洛亞(Serena Ketaloya)說，很多人在看到照片前，都沒有見過或是聽說過黑枕雉鴿，實際看到了真的感動到哭出來，期待未來能與相關組織合作努力保護這種超稀有物種。

美國鳥類保護協會專家暨考察隊聯合負責人米特邁爾指出，看到黑枕雉鴿的第一張照片感覺...
美國鳥類保護協會專家暨考察隊聯合負責人米特邁爾指出，看到黑枕雉鴿的第一張照片感覺很特殊，「就像是真的找到了一隻獨角獸」。 (取材自Re:Wild官網)

攝影 幾內亞 凱特

上一則

狗狗打盹嚇破膽 睜眼驚見「戰車」開到眼前

下一則

洛杉磯網紅報復劈腿男 「性感廣告」放他家門前

延伸閱讀

滅絕140年稀有鳥現身 科學家拍到超清楚森林漫步

滅絕140年稀有鳥現身 科學家拍到超清楚森林漫步
小象伸鼻摸來摸去 記者錄影頻笑場

小象伸鼻摸來摸去 記者錄影頻笑場
跨境電商超級獨角獸SHEIN 在東京開設日本首家實體店

跨境電商超級獨角獸SHEIN 在東京開設日本首家實體店
監視器拍到屋內疑現鬼影…賓州這家人飽受困擾

監視器拍到屋內疑現鬼影…賓州這家人飽受困擾

熱門新聞

印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur）今天發生規模5.6地震。圖為當地居民指著損毀的房屋。路透

影／印尼規模5.6地震 增至162死數百人傷

2022-11-21 12:30
烏國情報人員和警方22日一早大規模搜索基輔洞窟修道院。（路透）

烏國情報局大舉搜索千年歷史修道院 欲抓俄間諜

2022-11-22 15:25

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖