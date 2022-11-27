消失140年「稀有神鳥」重現 動物學家：像獨角獸稀有

一隻已經滅絕140年的稀有鳥類「黑枕雉鴿」日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞現身，拍到牠穿梭在林間的攝影師，差點激動的跳起來。 (取材自Re:Wild官網)

找到稀有物種就像找到獨角獸一樣興奮。最近一段影片在網路上流傳，一隻已經滅絕140年的稀有鳥類「黑枕雉鴿」(black-naped pheasant pigeon)日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞 現身，拍到牠穿梭在林間的攝影 師，差點激動的跳起來。

綜合媒體報導，巴布亞紐幾內亞自然環境保存相當良好，是全球動植物物種最為豐富的地區，研究團隊在佛爾格森島(Fergusson)上的攝影機目擊到黑枕雉鴿出沒，悠閒的在樹林內漫步，畫面相當清楚。

動物保護非營利組織「回到野外(Re:wild)」在佛爾格森島上苦守一個多月，康奈爾鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)的博士研究員布爾斯馬(Jordan Boersma)表示，之前他們在島上架設了12台攝影機，也在當地人聲稱見過黑枕雉鴿的地方放了八個鏡頭都一無所獲；正當他們即將要離去的倒數兩天，總算拍到了黑枕雉鴿活生生的身影，這使團隊大為振奮。

由於黑枕雉鴿已經滅絕超過140年，目前人類對牠的研究跟了解依然很少。美國鳥類保護協會專家暨考察隊聯合負責人米特邁爾(John C. Mittermeier)指出，看到黑枕雉鴿的第一張照片真的非常感動，「就像是真的找到了一隻獨角獸」。

巴紐環保人士凱特 洛亞(Serena Ketaloya)說，很多人在看到照片前，都沒有見過或是聽說過黑枕雉鴿，實際看到了真的感動到哭出來，期待未來能與相關組織合作努力保護這種超稀有物種。