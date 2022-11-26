「間諜白鯨」留挪威 英富豪設保護區

挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」、當時更引起網路熱議，如今這隻白鯨的未來似乎受到愛心人士的眷顧。（路透）

挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯 的「間諜 白鯨」，當時引起網路熱議，如今這頭白鯨的未來似乎受到愛心人士的眷顧。

衛報報導，當時漁夫發現這隻綁著印有「聖彼得堡裝備」字樣的背帶、且相當親人的白鯨「赫瓦爾第米爾」（Hvaldimir），由於俄羅斯冷戰時期曾推動「海洋動物軍事訓練」，讓外界認為這頭白鯨極可能是俄羅斯派出的「動物間諜」。

從吊帶中解脫出來後，鯨魚仍然留在該地區，似乎已經習慣了人類，如今赫瓦爾第米爾的命運可能會改變，一位英國企業家被他的故事所感動、現在正努力籌集資金在挪威峽灣創建「世界上第一個開放水域鯨魚保護區」，這名企業家的身分是前房地產 大亨索普（Adam Thorpe），他先是成立慈善機構「OneWhale」、為赫瓦爾第米爾的監測和保護提供資金，並資助允許創建保護區的研究。

索普指出「每個人都從YouTube上的影片愛上這隻鯨魚，我2019年在國家地理雜誌上讀到文章後覺得這很令人擔憂，他顯然已被馴化並具有出色個性。我想如果能建立一個保護區來保護鯨魚免受船隻交通的影響，意味著赫瓦爾第米爾可以自己捕食並過上盡可能自然的生活」。

「OneWhale」計畫得到當地政府的支持，並與社區合作創建保護區，該保護區將足夠容納許多經過人類訓練並習慣於圈養的鯨魚，該項目希望讓鯨魚能夠自我捕獵並相互互動、最終被放歸野外。索普認為這比動物學家提出的一些建議要好，比如將赫瓦爾第米爾圈養在水箱中。