著魔還是焦慮？詭異羊群繞圈十多天不停

中國內蒙古一處牧場,近日出現一段詭異畫面,羊群著魔似的詭異繞著圈,查看監視器竟發現已經繞了10多天,謎團至今尚未解開,引起網友議論紛紛。

人民日報於推特 上發布一段影片,位在內蒙古的牧場監視器拍下一大群羊著魔似的圍成圓圈,並且在原地不斷打轉,就這樣繞著前一隻羊走已長達10多天。從畫面中可以看到數十隻羊雖然沒有被外力控制,但卻完美的圍成一個圓,跟著前一隻的屁股緩緩前進,似乎看不出有任何想停下來的意思。

這段詭異畫面引起網友熱議,有網友稱羊的天性是互相跟隨,因此只要其中一隻羊決定要去某個地方,羊群中其他的羊就會跟上去,「即使這不是一個好主意」。也有留言指出這或許是一種表現出焦慮的症狀,導致羊群漫無目的的繞圈行走,「也許他們需要更大的空間吃草」。

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK