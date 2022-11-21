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36年前馬拉杜納「上帝之手」那1球 如今242萬售出

記者劉肇育
已逝阿根廷足球傳奇馬拉度納1986年墨西哥世足賽上引發爭議的「上帝之手」用球，完成拍賣。 （美聯社）
已逝阿根廷足球傳奇馬拉度納1986年墨西哥世足賽上引發爭議的「上帝之手」用球，完成拍賣。 （美聯社）

已逝阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona），在1986年墨西哥世足賽上引發爭議的「上帝之手」用球，日前完成拍賣，最終以低於預期的200萬英鎊（約242萬美元）的價碼售出。

馬拉度納在1986年的墨西哥世足賽出戰英格蘭的比賽中，靠著「上帝之手」為阿根廷進球，賽後馬拉度納還以「一半的馬拉度納之頭、一半的上帝之手」來形容這顆進球，成為世足賽史上最具爭議的一顆進球。

而該場比賽的用球也在之後被突尼西亞籍的主裁判納賽爾（Ali Bin Nasser）收藏，直到近日他決定將該顆用球拿出來在倫敦進行拍賣，並以200萬英鎊的價碼拍板。

對於將擁有了36年的該場比賽用球拿出來拍賣，納賽爾在近期受訪時直言，他認為現在是與世界分享這顆球的最佳時刻，並希望最終標下這顆球的買家，能夠將其公開展示。

談到那次的關鍵判決，納賽爾也承認其實自己其實並沒有看清楚整個過程，「其實我看不清楚整個狀況，當時他們兩個是背對著我，根據FIFA在比賽前頒布的規定，我向我的邊線裁判確認了進球有效，比賽結束時英格蘭的教練也跑來跟我說『你做得很好，但邊線裁判不負責任。』」

而馬拉度納該場比賽的球衣，已經在今年5月進行拍賣，最終標出930萬美元的天價，一度創下體育相關收藏品史上最高標價，不過在8月份時遭到洋基傳奇球星曼托（Mickey Mantle）的球員卡以1260萬美元的標價超越。

拍賣 墨西哥 足球

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