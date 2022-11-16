當物流司機 4寶媽老被誇長太美

來自美國的卡斯養有四個孩子，因為喜歡跑來跑去，因而應徵物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。（視頻截圖）

來自美國的卡斯有四個孩子，因為個性外向喜歡跑來跑去，而任職物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這分工作。

來源：TikTok

鏡報報導，卡斯經常在社群媒體 上分享自己的工作，現為UPS物流司機的她，因為很大方與坦率分享送貨生活，累積大量追蹤者。她用這分工作養家糊口，每天都得載滿多達4輛卡車的貨物量。卡斯解釋，她的工作常需要在5小時內裝滿4輛卡車，有些卡車最多裝下400個箱子。

卡斯常在自己影片中分享送貨的過程，有時輕鬆、有時搞笑，她的留言串總是充斥著上百條留言，許多人對她的美貌印象深刻，也有人會說：「妳太漂亮了，不適合為UPS工作。」

其他網友則是對卡斯的肌肉 感到驚訝，尤其是她的二頭肌跟前臂線條，卡斯表示即使在生了四個小孩之後，但這分工作讓她不必踏入健身 房就有健美身材，「這是這分工作獲得的大禮」。

不少人對卡斯熱愛工作的精神印象深刻，也表示UPS工作不容易，對她致上敬意。