美國媽怕孩沒爸？與8男生11子 想湊滿30個

美國田納西州女子菲爾（Phi），經常在TikTok上分享自己的家庭生活影片。她表示自己擁有11名孩子，是與8名男子生下的。（取材自抖音）

美國田納西州 的女子菲爾(Phi)，不時在TikTok上分享多子家庭的生活影片。她表示11名孩子，是與8名男子生下的，並且一直與他們維持良好關係，她常在臉書 發文，或是四處張貼廣告尋找對象。

據香港 01報導，菲爾並未打算封肚，她說，自己打算要多生19個孩子，湊夠30人才滿足。而她對與8名男子產子的事也毫不避諱，大方談及認為這是一種優勢，原因是與多名男子維持現有關係，可大大降低久孩子失去爸爸的風險。她的想法，惹來不少網友抨擊。

據報導，菲爾指「自己如果只生1個小孩，若是爸爸離開或死亡，孩子便會失去父親，但如果我有8個伴侶，即使其中3個離開或死去，我的孩子也有5個爸爸」。她的目標是多生19個孩子，要做到生30個為止。

菲爾的歪理惹來不少網友批擊，「看在上帝的份上，請停止繁殖吧！」、「我在這裡學到的唯一一件事，就是應該採取避孕措施」、「1次是錯誤，2次是選擇，在之後就是習慣了」、但也有網友看過男方的照片後支持她，「不用感到羞恥，他們都是很棒的對象！」。