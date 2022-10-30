靠「底片相機」創業 澳22歲女大生年賺200萬

22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片相機，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元。（取材自Instagram）

澳洲 一名22歲的女大生麥迪森，2019年在臉書 賣出一台舊底片相機，因此看到底片相機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片相機，在第一年賺進200萬美元，品牌甚至準備進軍美國市場，令許多人敬佩不已。

根據「每日郵報」報導，有著敏銳眼光的麥迪森向記者解釋自己如何只用250美元成本做出一台可重複使用的底片相機。2019年她曾試圖在臉書出售手邊底片相機，很快收到許多回覆，且很迅速的以250美元賣出，因此她看到舊式底片相機的龐大市場需求，便投入更多資金，短短一周內又賣出10個。

麥迪森花了一年時間，成立「35mm Co」公司，除了收購和轉賣復古底片相機，也持續研發可重複使用的底片相機。認真的她終於在2021年8月15日推出新款Reloader復古底片相機，售價僅99美元，替換底片則要19.95美元，遠比不斷購買一次性相機更划算，短時間內創下超過200萬美元的銷售金額，有4種顏色可以選擇，還有相機包與掛飾能購買

麥迪森表示，短短一年看到自己的產品走了這麼遠，意義非凡。雖然現在市面上有許多價格便宜的一次性相機，但用完即丟會產生大量塑膠垃圾，最終流入海洋、河流和垃圾填埋場，對環境極不友善。她設計的相機是專門為了攝影 初學者而設計，也是國家乳癌基金會（NBCF）的合作夥伴，將利用限量版相機的獲利，投入乳癌研究。