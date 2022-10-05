已故英女王資產逾4.12億元 免繳遺產稅

英國君王權力象徵的「帝國王冠」，在女王停靈期間安置於靈柩上。(路透)

英國 王室是不是很有錢？已故女王伊麗莎白二世理財有成，包括不動產、現金、珠寶等，留給兒子、英王查理三世 數億英鎊資產，而且可免課徵遺產稅。加上英國政府每年撥給王室支應公務開銷的預算，算是相當優渥。

英國王室沒有公開財產內容的義務，不過根據「2022年周日泰晤士報富豪榜」估計，伊麗莎白二世的資產約為3億7千萬英鎊（約4.12億美元），比起前一年多了500萬英鎊(約557萬美元)。

溫莎城堡是英國王室所有，女王駕崩後，城堡外擺滿民眾獻花。(美聯社)

女王私房錢 估1.11億

君王有哪些財產呢？「英國王家財產局」涵蓋了絕大多數君王持有的不動產，包括房產、土地、辦公室、購物中心及飯店等，由政府法人負責營運及管理。「王家典藏」包含藝術品和珠寶，「王家檔案館」則保管歷代君主的重要文件。

除了身為君王的財產，伊麗莎白二世另外也有私人財產，可以算是女王的「私房錢」，估計約有1億英鎊(約1.11億美元)。

上一代君王財產移轉給新君王時，是以信託方式交付，不用課徵遺產稅，這是1993年的法律所規定。另外，英國政府2013年設立瞭解備忘錄，君王私人財產獨立於國家之外，同樣享有豁免。

根據英國稅法，繼承資產若超過30萬5千英鎊(約33.5萬美元)，須付40%的遺產稅。政府的備忘錄目的在保護王室，若不幸君王在短期內接連駕崩，才不會因高稅率的遺產稅導致資產大幅流失。

英王權之物 至少33億

不過，君王在加冕禮所穿戴的「王權之物」(Crown Jewels)，包括王冠、權杖及多項配件，君王就只有「象徵性」的所有權。當君王駕崩、新君王繼位，王權之物就會自動轉移讓新君王使用。王權之物的總值估計至少30億英鎊(約33億美元)。

王室開銷的財源，主要來自英國財政部每年的「君王撥款」，按規定約為王家財產局盈餘的15%。2021至2022會計年度的君王撥款為8630萬英鎊(約9622萬美元)，約相當於每個英國人拿出1.29英鎊（約1.44美元）。

君王的另一個收入來源，是「蘭卡斯特公國」的盈餘，這個領地涵蓋城堡、農場等不動產，收入是君王可以直接使用的，查理三世繼位後就繼承此公國，而屬於王儲的「康瓦爾公國」則由威廉 王子繼承。

法新社報導，2021至2022會計年度，蘭卡斯特公國淨盈餘有2400萬英鎊(約2675萬美元)。