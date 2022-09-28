印度夫妻結婚6年沒行房 房間監視器揭秘密

印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。（取材自Ingimage）

枕邊人竟藏有「身世之謎」？印度一對夫妻結婚8年，卻有近6年的時間都未行過房，丈夫始終找藉口推託，讓人妻忐忑不安。一日，丈夫到醫院進行「減重手術 」，回到家後竟奇蹟似的恢復了性能力，原以為兩人將就此過上幸福美滿的生活，豈料人妻卻意外得知丈夫隱藏多年的秘密，原來他是位「從女變男」的變性人。

根據The Print報導，40歲的斯特（Sheetal）曾有過一段婚姻，她的前夫在2011年因車禍 過世，並留下一名14歲的女兒。2013年，斯特透過網路認識了維拉傑（Viraj Vardhan），並在2014年結婚，還到喀什米爾度蜜月，留下美好的回憶。

然而婚姻之路卻不好走，斯特與維拉傑婚後6年來始終「有名無實」，兩人從未行房過，且維拉傑還稱自己多年前因意外失去性功能，總找藉口閃避親密行為。直到2020年，維拉傑聲稱去進行「減重手術」，沒想到回來後竟連性能力也恢復了，更答應與斯特上床，讓她相當驚訝。

但幸福的日子並不長久，夫妻自去年開始分房睡，斯特對維拉傑反覆的態度感到不安，便在丈夫的房內安裝監視器，竟意外揭穿維拉傑隱藏多年的「驚人秘密」，原來他是一名「從女變男」的變性人。當年維拉傑嘴巴上說去進行「減重手術」，事實上是去動了完整的變性手術。

斯特無法接受事情的真相，隨即向丈夫提告。維拉傑也跳出來為自己喊冤，他表示，斯特在婚前就已清楚自己的「真實身分」，他也解釋過自己的手術有分3個階段，不能明白為何妻子現在又稱不知情。目前司法單位也將著手調查該案件。