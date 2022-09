偶像自學… 布萊德彼特雕塑首展 藝評：極度驚艷

布萊德彼特(右)首度展示雕塑作品,令人驚豔。(Getty Images)

芬蘭的希登美術館(Sara Hilden Art Museum)日前表示,美國男星布萊德彼特 (Brad Pitt)在館內展示自己的雕塑 作品,這是他首度公開舉辦藝術展覽。據香港01報導,英國 藝評人Jonathan Jones指他「令人極度驚豔」(extremely impressive)。

希登美術館位於芬蘭第3大城坦培里(Tampere)。館方表示,布萊德彼特是第一次向大眾展示他的作品,他的雕塑成果「大部分是自學而來」。

布萊德彼特首度展示雕塑作品。(美聯社)

中央社綜合法新社和英國衛報(The Guardian)報導,布萊德彼特親自為展覽揭幕。他展出的作品是規模更大的英國藝術家豪希戈(Thomas Houseago)展覽中的一部分,另外還有澳洲另類搖滾樂手尼克凱夫(Nick Cave)的陶瓷系列展。

布萊德彼特在揭幕儀式上接受芬蘭國家廣播公司(Yle)訪問時表示:「對尼克和我來說,這是一個嶄新的世界,也是我們初次亮相。感覺不錯。」

布萊德彼特共展出9件作品,香港01報導,包括石膏雕塑「Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time」,作品描繪一場八人槍擊混戰,雕塑中人物的四肢和面孔在石膏上浮起,仿似要破石而出,畫面生動非常。布萊德彼特在開幕儀式說道:「這對我來說是一種自我反省。讓我反思在自己在關係中造成的錯誤,看我哪一步走錯了。」並說作品是在「考慮到自己傷害過的人」後誕生。

58歲的布萊德彼特事前未通知會親自出席展覽揭幕儀式,讓芬蘭相當驚喜。主要策展人索康能(Sarianne Soikkonen)告訴法新社:「從這方面來說,這很令人興奮、很美妙。」