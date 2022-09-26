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偶像自學… 布萊德彼特雕塑首展 藝評：極度驚艷

綜合報導
布萊德彼特（右）首度展示雕塑作品，令人驚豔。（Getty Images）
布萊德彼特（右）首度展示雕塑作品，令人驚豔。（Getty Images）

芬蘭的希登美術館（Sara Hilden Art Museum）日前表示，美國男星布萊德彼特（Brad Pitt）在館內展示自己的雕塑作品，這是他首度公開舉辦藝術展覽。據香港01報導，英國藝評人Jonathan Jones指他「令人極度驚豔」（extremely impressive）。

希登美術館位於芬蘭第3大城坦培里（Tampere）。館方表示，布萊德彼特是第一次向大眾展示他的作品，他的雕塑成果「大部分是自學而來」。

布萊德彼特首度展示雕塑作品。（美聯社）
布萊德彼特首度展示雕塑作品。（美聯社）

中央社綜合法新社和英國衛報（The Guardian）報導，布萊德彼特親自為展覽揭幕。他展出的作品是規模更大的英國藝術家豪希戈（Thomas Houseago）展覽中的一部分，另外還有澳洲另類搖滾樂手尼克凱夫（Nick Cave）的陶瓷系列展。

布萊德彼特在揭幕儀式上接受芬蘭國家廣播公司（Yle）訪問時表示：「對尼克和我來說，這是一個嶄新的世界，也是我們初次亮相。感覺不錯。」

布萊德彼特共展出9件作品，香港01報導，包括石膏雕塑「Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time」，作品描繪一場八人槍擊混戰，雕塑中人物的四肢和面孔在石膏上浮起，仿似要破石而出，畫面生動非常。布萊德彼特在開幕儀式說道：「這對我來說是一種自我反省。讓我反思在自己在關係中造成的錯誤，看我哪一步走錯了。」並說作品是在「考慮到自己傷害過的人」後誕生。

58歲的布萊德彼特事前未通知會親自出席展覽揭幕儀式，讓芬蘭相當驚喜。主要策展人索康能（Sarianne Soikkonen）告訴法新社：「從這方面來說，這很令人興奮、很美妙。」

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