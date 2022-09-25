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網紅油炸「勞力士」後還能運用 被懷疑是假表

綜合報導
廚藝網紅Lynja油炸樂壇製作人的Rolex勞力士黃金Datejust過程。（取材自Instagram）
廚藝網紅Lynja油炸樂壇製作人的Rolex勞力士黃金Datejust過程。（取材自Instagram）

樂壇天王製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）最近和廚藝網紅Lynja（頻道名稱是Cooking With Lynja）合作拍影片，內容掀起網友們熱烈討論，因為片中Lynja指定要班尼布蘭柯把手表脫下來讓她油炸，結果更是嚇壞大家。

香港01報導，這個影片只有短短幾十秒，Lynja直接跟班尼布蘭柯說，「我們來炸手表吧！」班尼先是愣了一下，表示這支手表是勞力士黃金Datejust，價值至少1萬6500美元，而且它還是紅髮艾德（Ed Sheeran）送的禮物。

Lynja聽了之後相當淡定，下一秒馬上摘下班尼手上的勞力士，接著把這手表當成雞腿一樣，先把沾滿蛋液、裹粉，然後放進滾燙的油鍋裡，等它變成金黃酥脆後再夾起來，Lynja還敲了敲手表，看看炸得夠不夠脆。

緊張的班尼還逗趣地問，「有沒有雞尾酒醬可以借我沾一下調味？」Lynja先幫他在「炸手表」上淋了檸檬汁，再拿出雞尾酒醬給班尼，然後班尼閉上眼，他吃了一口後，發現手表還是正常運作，Lynja稱讚，「這是一款好表，即使被炸過也還是沒事。」

據報導，這個驚人的結果引來大批網友留言，有人認為這應該是仿冒品假表，否則班尼不可能願意讓Lynja拿去炸。雖然不知道真相是什麼，但這個操作的確達到娛樂跟話題效果。

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