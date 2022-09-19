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澳洲86年首例 養袋鼠當寵物 牠「抓狂」打死飼主

綜合報導
西澳州大南部地區是西部灰袋鼠的大本營。雄性西部灰袋鼠可以最高可達2.2公尺、體重70公斤。（視頻截圖）
西澳州大南部地區是西部灰袋鼠的大本營。雄性西部灰袋鼠可以最高可達2.2公尺、體重70公斤。（視頻截圖）

澳洲傳出袋鼠攻擊人事件，一名77歲獨居男子數年前撿了一隻袋鼠寶寶回家當寵物飼養，不料袋鼠日前因不明原因抓狂，將男子活活打死。據信這是澳洲86年來首次發生袋鼠攻擊致人於死的事件。

中央社報導，事發在西澳洲南部小鎮雷德蒙德（Redmond），該名男子幾年前撿了一隻不到12個月大的野生袋鼠寶寶當寵物飼養，親戚下午探訪時驚見他「傷勢嚴重」倒在地上奄奄一息，3歲大的寵物袋鼠則是在一旁情緒高昂、攻擊性強烈。

男子親戚急忙通報救護人員協助，然而袋鼠實在太過凶猛，眾人無法靠近傷者，只好報案請求警方幫忙。

西澳州警方發言人表示，由於袋鼠「對緊急救援人員持續構成威脅」，他們不得不開槍射殺；最後受傷男子傷勢過重，被醫護人員宣判當場死亡，袋鼠也被擊斃。

據報導，雖然這隻袋鼠種類尚未確定，但西澳州大南部地區是西部灰袋鼠的大本營。雄性西部灰袋鼠可以最高可達2.2公尺、體重70公斤，雄性具有攻擊性。

根據澳洲媒體報導指出，澳洲在這幾十年來經常有袋鼠傷人的意外，但把人活活打死卻十分罕見，據信上次發生類似事件是1936年。「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）就曾報導，當時一名38歲男子為了救兩隻寵物狗，與一隻大袋鼠發生肢體衝突，導致下巴骨折、頭部嚴重受傷死亡。

對此，專家警告，袋鼠就是野生動物，攻擊性極強，不應該擅自帶回家當寵物。

澳洲

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