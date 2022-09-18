澳洲公車愛愛 不怕乘客看 被制止還回嗆

一男一女在通勤巴士後座做愛做的事，當時乘客們看得目瞪口呆。（取材自臉書）

澳洲 一名乘客分享一段在公車上拍攝影片，一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們看得目瞪口呆，卻還要假裝沒有看到，直到一名乘客打破僵局大喊「老兄，你們不可以在公車上做這樣的事」，沒想到竟遭對方回嗆「因男方有自閉症，無家可歸，所以只能選擇在公車上做」。

這件誇張事件發生在墨爾本902 Chelsea到Airport West的一輛通勤巴士上，一對男女在公車的後座上演活春宮，這對情侶完全無視他人眼光，直接把公車當炮房，當眾肉體交疊激情運動，誇張行徑即使被阻止仍然不在乎，令人傻眼。

該影片是同車乘客分享在Facebook，在約22秒影片中可看到，一名看不下去的乘客出面制止「公車炒飯(性關係)」，卻遭到對方回嗆「因為沒有家可回，所以只能選擇在公車上做，加上男方有自閉症」，憤怒的乘客大罵「我不管你們是不是遊民 ，就是不能在公車上做這樣的事」。

影片一曝光立即引發熱議，許多網友對這樣的性行為感到反感，「不管是否患有自閉症，都不可以在公共汽車 上這樣做」、「自閉症與成為一條骯髒的狗有什麼關係？我的孩子也有自閉症，但他知道不能那樣做」、「他們的行為干自閉症什麼事，我這輩子從來不會做這種事」、「這對情侶太誇張了，車上若是有小孩怎麼辦」、「只有小狗才會在公共場合這樣做」。

根據澳洲的法律，這對男女若被警方逮捕，可能會因故意或淫穢暴露，而面臨刑事定罪和最高兩年的監禁。(聯合新聞網)