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印度奇葩公司 把求職者晾在辦公室8小時

綜合報導
印度一公司分享他們用什麼方法找出符合要求的求職者引發熱議。圖為示意圖。(取材自Ingimage)
印度一公司分享他們用什麼方法找出符合要求的求職者引發熱議。圖為示意圖。(取材自Ingimage)

印度一間醫療科技公司的聯合創辦人，在網上分享他們用什麼方法來找出符合要求的求職者。他提及的方法包括要求參加面試的人留在辦公室8小時，以及深夜進行電話面試。

印度快報報導，印度古魯格拉姆（Gurugram）醫療科技公司Pristyn Care的聯合創辦人哈西馬比爾・辛格（Harsimarbir Singh）在求職網站領英（LinkedIn）分享公司採用的「有趣方法」。他指這些方法有助他們找出抱持「正確態度」的求職者。

辛格提出的方法包括，在早上8時致電求職者，要求他們參加面試，以找出早起的人；安排首輪電話面試在晚上11時舉行，以找出能工作到很晚的人；安排求職者留在辦公室6至8小時，以測試他們融入公司文化的能力，以及耐性；在晚上9時與求職者面談，以找出能長時間工作的人；定期安排求職者在星期日面試，以測試他們是否願意為公司奉獻時間；要求身處外地的求職者翌日到公司面試，以測試他們是否有奮鬥心。

推特用戶表示，「若你有一點點自尊，就不要申請這種公司的職位。」另有人指出，「奮鬥心、工作得晚、奉獻的心，這些都是對一個公司創辦人／行政總裁的要求，收受6小時的薪資卻工作12小時，這不是奮鬥，這是奴役。」

辛格的推文惹來大量負評後，他已刪除有關文章。

面試 印度 推特

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