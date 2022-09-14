1件雨衣、1個抱抱 烏克蘭黑猩猩出走 被哄坐單車回家

哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃說，勸說黑猩猩「琪琪」回家需要小心的談判以克服牠的疑慮。（路透）

烏克蘭 東北部的哈爾科夫飽受戰火蹂躪，但日前從動物園 落跑的母黑猩猩「琪琪」（Chichi）不僅沒有心生膽怯，反而進城後獨自閒逛，直到下雨，再加上防雨夾克、抱抱與自行車提供的小小幫助，動物園管理員才得以說服琪琪，讓牠乖乖地被帶著回家。

烏克蘭東北部大城哈爾科夫的動物園，日前發生黑猩猩「琪琪」落跑進城逛大街。（路透）

美國NBC新聞報導，13歲的琪琪日前從烏克蘭第二大城哈爾科夫的動物園逃脫。大約2個小時後，管理員在距離不遠的自由廣場追上了牠。從影像可見，短暫漫遊的琪琪一度被說服穿上一件黃色防雨夾克，最後坐上一輛自行車後被送回家。

協助說服琪琪回家的哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃（右）指出，她聽到黑猩猩離開後，就跟著牠到廣場，並開始跟牠說話與勸牠回家。（路透）

琪琪在城內閒逛跟動物園管理員說服牠回家的影像，獲得網友廣泛轉發，歷時超過2小時的大冒險，也讓牠在社群媒體 大大出名，既提供了對俄烏戰爭最激烈時，罕見的輕鬆一刻，也讓外界見識到家園同樣受到轟炸的烏克蘭動物困境。

協助說服琪琪回家的哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃（Victoria Kozyreva）告訴NBC新聞，「黑猩猩是十分聰明的動物，破壞圍籬後離開欄舍對牠並不困難。我聽到牠離開後，就跟著牠到廣場，並開始跟牠說話」。

今年45歲的柯茲列娃自琪琪童年起就認識牠了，影片可以看到她接近牠，並幫牠穿上黃色防雨夾克。柯茲列娃說，這需要小心的談判去克服黑猩猩的最初疑慮，「說服牠並不難，所需要的只是談判。當時下雨了，我跟牠說話、用我的夾克發出邀請、幫忙穿上並給牠一個抱抱」。

琪琪曾住在哈爾科夫北部市郊的費爾德曼生態公園（Feldman Ecopark），俄羅斯發動全面入侵不久之後的3月初就因戰事激烈而被轉移到哈爾科夫動物園。費爾德曼生態公園保育員基夫沙爾（Serhii Kuvshar）說，琪琪在戰前的舊家，經常是被關在電圍籬的後方，從新家欄舍逃脫，變得更容易。

同樣從琪琪還小就認識牠的基夫沙爾推測，雖然不難理解民眾被自身破碎生活分散心力，但考慮到最近缺少遊客的關注，琪琪可能是因為覺得無聊而逃離了欄舍，「牠們受夠了，厭倦了只看到動物園管理員，牠們確實喜歡在人們的面前吹噓自己能做什麼，喜歡人們欽佩牠們的時候。對牠們來說，跟人們交流是個極大的樂趣。」