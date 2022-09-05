不飛了… 白頭海鵰搭飛機 跟著排隊過安檢
美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）日前出現一隻白頭海鵰（Bald eagle）準備搭飛機，還站在指導手（Handler）的馴鷹手套上排隊等著通過安檢，在旅客之間引發一陣小小騷動。
CBS新聞報導，這隻白頭海鵰名叫克拉克，生活在密蘇里州維利公園市（Valley Park, MO）的世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary）。美國運輸安全管理局東南管區（TSA Southeast）25日推文表示，克拉克「決定讓牠的翅膀休息一下，搭民航機飛行」，搭乘班機的航空公司通知了TSA，讓運安官員得以檢查牠跟指導手。
根據TSA東南管區的推文跟目擊者提供的影像，克拉克接受過展開翅膀的訓練，跟指導手排隊等候通過安檢時，甚至還拍動翅膀炫耀了一下。
克拉克2002年出生於世界鳥類庇護所時，該組織正在繁育那時候瀕危的白頭海鵰以放歸野外。克拉克的手足都野放了，但牠孵化時腳上有鱗片畸形，冬季時節易受凍傷或失去腳趾，因此沒有野放，反而在年幼時開始飛行訓練，現在則是庇護所的大使，在美國各地不同的場地與活動飛行，包括美國職棒大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊與芝加哥小熊隊的比賽。
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