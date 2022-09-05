我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

不飛了… 白頭海鵰搭飛機 跟著排隊過安檢

編譯周辰陽
美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場日前出現一隻白頭海鵰準備搭飛機，更站在指導手的馴鷹手套上通過安檢站，在同行旅客之間引發一陣小小的騷動。(取財自推特)
美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場日前出現一隻白頭海鵰準備搭飛機，更站在指導手的馴鷹手套上通過安檢站，在同行旅客之間引發一陣小小的騷動。(取財自推特)

美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）日前出現一隻白頭海鵰（Bald eagle）準備搭飛機，還站在指導手（Handler）的馴鷹手套上排隊等著通過安檢，在旅客之間引發一陣小小騷動。

CBS新聞報導，這隻白頭海鵰名叫克拉克，生活在密蘇里州維利公園市（Valley Park, MO）的世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary）。美國運輸安全管理局東南管區（TSA Southeast）25日推文表示，克拉克「決定讓牠的翅膀休息一下，搭民航機飛行」，搭乘班機的航空公司通知了TSA，讓運安官員得以檢查牠跟指導手。

根據TSA東南管區的推文跟目擊者提供的影像，克拉克接受過展開翅膀的訓練，跟指導手排隊等候通過安檢時，甚至還拍動翅膀炫耀了一下。

克拉克2002年出生於世界鳥類庇護所時，該組織正在繁育那時候瀕危的白頭海鵰以放歸野外。克拉克的手足都野放了，但牠孵化時腳上有鱗片畸形，冬季時節易受凍傷或失去腳趾，因此沒有野放，反而在年幼時開始飛行訓練，現在則是庇護所的大使，在美國各地不同的場地與活動飛行，包括美國職棒大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊與芝加哥小熊隊的比賽。

庇護 密蘇里州 機場

上一則

菲駐美大使：台海有事將讓美軍使用菲國基地 但有前提

下一則

土耳其→義大利 赤蠵龜3年1萬英里長征暴紅

延伸閱讀

封閉半年的上海校園9月1日復課 220萬學生排隊做核酸

封閉半年的上海校園9月1日復課 220萬學生排隊做核酸
北卡這隻白頭海鵰不靠翅膀飛 搭民航機乖乖排隊過安檢

北卡這隻白頭海鵰不靠翅膀飛 搭民航機乖乖排隊過安檢
Fed會議紀錄將出爐 慎防「鷹」得嚇人

Fed會議紀錄將出爐 慎防「鷹」得嚇人
康縣女疑遭謀殺 家屬要求逮兇嫌母

康縣女疑遭謀殺 家屬要求逮兇嫌母

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
查爾斯（左起）與卡蜜拉夫婦，都對梅根的愛放砲感到頭痛。（路透資料照片）

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

2022-09-02 10:54
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱
深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒