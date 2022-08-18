印度保護繩節 一條繩綁住兄弟姊妹感情

印度民眾日前歡度傳統節慶「保護繩節」．德里民眾尼綺沓．夏瑪為弟弟桑斯卡．夏瑪繫保護繩。（中央社）

印度 日前歡度具有人情味的傳統節慶「保護繩節」（Raksha Bandhan），又稱「兄弟姊妹節」。這一天，姊妹們為兄弟繫上帶有祝福意味的綢繩，而兄弟則承諾會保護自己的姊妹。

印度曆每年沙羅瓦那月（Shravana month，即5月）滿月的日子，就是「保護繩節」，今年落在8月11日，但也有星相專家為是8月12日。

「保護繩節」也是印度的國定假日，一早就可以看到穿著華麗的印度婦女，成群結隊在街上行走，她們大多是準備前往兄弟的家中，為他們進行在右手腕繫上保護繩的儀式。

目前已在南部清奈就業 的尼綺沓．夏瑪（Nikita Sharma），早在前一個周末就趕回德里巴拉姆區（Palam）的老家，準備過「保護繩節」。

尼綺沓．夏瑪表示，「保護繩節」在印度是維繫兄弟姊妹感情的吉祥節目，因此她特別向公司請了幾天假回家，「這個節日提醒我，雖然我跟弟弟偶有口角，但我們始終是姊弟，不論晴雨我們會互相扶持。」

她的弟弟桑斯卡．夏瑪（Sanskar Sharma）則表示，保護繩象徵他們姊姐弟之間的堅固情誼，他會一直保護姊姊 。

至於保護繩要戴多久？則沒有強制規定，有些印度人在第二天就取下。

印度民眾認為，印度大部分地區都過「保護繩節」，跨越了種族、階級，在種姓觀念依然存在的今天，有助促進印度社會和諧。