侵犯蒼蠅生存權 德下架裝置藝術 掀起動保爭論

英國藝術家作品「百年」，遭善待動物組織要求撤下。（取材自博物館官網）

德國 沃爾夫斯堡藝術博物館 （Kunstmuseum Wolfsburg）近期因為「侵犯蒼蠅權益」決定撤下館內展出的藝術品，這項決定在德國引發爭議。

據ODDITYCENTRAL報導，該展品是英國藝術家達明安·赫斯特（Damien Hirst）的「百年」（A Hundred Years），是一項裝了許多蒼蠅的裝置藝術。「百年」首次展出時是1990年，當時這項藝術品名叫「千年」（A Thousand Years），一開始赫斯特的概念是將死掉的牛隻頭部放在透明的箱子裡，讓它吸引蒼蠅。後來因為太具爭議性，所以才換為展覽現在的版本。

新的版本有兩個透明箱子，一個用來孵化蒼蠅，另一邊箱子的天花板裝有紫外線燈。蒼蠅受到光線吸引，便會從兩個箱子中間的小洞想飛往光線，不過飛到另一邊後就會被類似電蚊拍的裝置電死。

然而「百年」仍引發動保組織不滿，動保團體PETA痛批該作品侵犯「蒼蠅生存權」，且違反德國《動物福利 法》裡的「禁止以無正當理由殺害或傷害動物」。博物館方則認為「蒼蠅不受動物福利法的約束」。

此事引發社會激烈討論「昆蟲的生存權」，最後在PETA施壓與該市動物醫院的反對下，博物館撤下了這個藝術裝置。

赫斯特最著名的作品是名為「自然歷史」（Natural History）的系列作品，他將包括虎鯊的動物屍體浸在裝有福爾馬林的玻璃櫃中展示。有人曾估計在他的作品中有達100萬隻動物死亡，大部分為昆蟲。