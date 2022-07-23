我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

瑞典門全球熱議 來我家不邀你吃飯是種獨特溫柔

中央社
瑞典飲食文化90年代逐漸受到歐洲大陸影響，開始視吃飯為重要社交活動，也更樂於與家人以外的人一同用餐。圖為瑞典居家用品店知名的餐點瑞典肉丸。(Getty Images)
瑞典飲食文化90年代逐漸受到歐洲大陸影響，開始視吃飯為重要社交活動，也更樂於與家人以外的人一同用餐。圖為瑞典居家用品店知名的餐點瑞典肉丸。(Getty Images)

全球社群網站熱議的「瑞典門」事件，在瑞典也造成許多討論，很多人不解這個話題何以引起國際如此大的興趣，有人認為說瑞典人小氣很不公平，甚至有超市利用這個話題做了一波食品降價促銷。

「瑞典門」事件是從美國網站Reddit的一個討論串開始，有個網友分享他體驗過最奇怪的外國文化是小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯不但沒有邀請他，反而讓他獨自在朋友的房間裡等待。

這個回覆隨即引起各方討論，許多網友表示這種事情絕不可能發生在自己家裡，也有很多人表示，分享食物是非常重要的，客人到家裡來時，一定不能讓人家餓到，更何況是小孩。

記者來自台灣南部，自是分享食物、邀請客人一起用餐這一派，但在搬到瑞典、加入一個有兩個青少年的家庭生活之後，慢慢地體驗到，記憶裡所認知的「理所當然」在瑞典並不是那麼的理所當然。

其實瑞典人非常尊重彼此的差異，也對家庭時光十分重視，晚餐有時是一家人唯一能團聚的時光，因此特別寶貴；瑞典人的確也重視「有來有往」，人家請客下次一定要請回來，彼此不虧不欠，也展現對彼此的重視，就連父母與成年子女之間也不例外。

習慣事前計畫的瑞典人很少突然上門拜訪親友，若是要一起用餐，也一定是事前約定好，臨時上門破壞他人原有計畫是不太受歡迎的行為。

當然，小孩放學一起玩不在此限，只是為了尊重其他家庭原有計畫，不一起吃飯是瑞典人的溫柔。

瑞典門事件引起討論後，瑞典媒體採訪了許多各年齡層、不同文化背景的瑞典人。

年紀長一點的對這個現象習以為常，他們小時候被規定每天都要回家吃飯；年輕一點的族群表示，小時候遇過這樣的情形，不奇怪，但現在會想要邀請小孩的朋友一起吃飯。而住在鄉村的人通常都會邀請孩子一起用餐，畢竟回家一趟路太遠；都市裡的家庭則更多是孩子各自在家吃飯。

斯德哥爾摩大學的飲食歷史學家泰爾斯壯表示，瑞典門現象在1960、70年代很普遍。到了90年代，隨著瑞典加入歐盟，食物價格下降，飲食文化也受到大陸歐洲更多影響，瑞典人開始視吃飯為重要的社交活動，也更樂於與家人以外的人一同用餐。

圖為瑞典學生在家一同學習。(路透資料照片)
圖為瑞典學生在家一同學習。(路透資料照片)

瑞典 社群網站 歐盟

上一則

俄羅斯稱摧毀4輛海馬士火箭系統 烏克蘭、美國否認

下一則

影／遊客在義大利手表遭搶 歹徒發現是假貨拿回來還他

延伸閱讀

奪世運會台灣首金 女子拔河隊5連霸

奪世運會台灣首金 女子拔河隊5連霸
來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔
瑞典最重要政治活動阿爾梅道周 發生持刀攻擊事件

瑞典最重要政治活動阿爾梅道周 發生持刀攻擊事件
北約30國簽署芬蘭瑞典入盟協議 流程進入下階段

北約30國簽署芬蘭瑞典入盟協議 流程進入下階段

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

2022-07-17 07:09
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10
2018年9月，英國皇家空軍出動颱風戰鬥機攔截俄國圖-160長程轟炸機（北約代號為Blackjack ）。路透

批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備

2022-07-17 09:59

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強