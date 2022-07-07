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英女搭廉航點雞肉培根堡 只來兩片麵包 「耍我嗎？」

聯合新聞網
泰根從廉航官網（左）上點了雞肉培根堡，沒想到卻只來了兩片麵包（右）。(取材自Tiktok)
泰根從廉航官網（左）上點了雞肉培根堡，沒想到卻只來了兩片麵包（右）。(取材自Tiktok)

一名準備從英國飛往西班牙的女子泰根（Tegan Insley），雖然對廉航飛機餐已有心理準備，但沒想到自己下單後，仍對實際送到眼前的餐點感到傻眼，讓她不禁抱怨「是在耍我嗎？」

大家普遍對飛機餐都不會有太高的評價，但泰根萬萬沒想到自己點的飛機餐會如此糟糕。根據「都市報」報導，日前準備從英國伯明罕飛往西班牙馬貝拉的泰根，候機幾個小時內都沒進食，從廉航Jet2官網看了美味菜單上，訂了一個4.3鎊的雞肉培根堡，準備上機後大快朵頤。

沒想到實際拿到餐點後，卻發現跟菜單上豐盛的內餡有很大落差。泰根聲稱，送來的漢堡平淡無奇，裡面沒有原先訂的雞肉跟培根，只有蛋黃醬跟莎拉，而菜單裡說會給的雞肉塊與蔥，也找不到蹤影。

她把這段飛機餐開箱影片上傳到抖音，說明自己有多失望，寫下「Jet2在飛機餐上耍了我」，請Jet2出面解釋，這則影片獲得了170萬觀看次數，更得到9萬4000個讚。不少觀眾也留言說，自己在飛機餐上被「雷」了很多次。

Jet2也在事後表示，為三明治的失誤讓乘客感到不便道歉，會再與供應商解決這個問題。

英國 抖音

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