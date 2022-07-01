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最美跨性…菲律賓佳麗奪冠 台灣參賽者國旗裝吸睛

編譯羅方妤
今年國際跨性別選美比賽國際皇后小姐由菲律賓佳麗拉維納奪得后冠。(Getty Images)
今年國際跨性別選美比賽國際皇后小姐由菲律賓佳麗拉維納奪得后冠。(Getty Images)

路透報導，今年國際跨性別選美比賽國際皇后小姐（Miss International Queen）在泰國登場，由菲律賓佳麗拉維納（Fuschia Anne Ravena）奪得后冠。台灣參賽者愛里雖然沒有獲得殊榮，但她的決賽服裝融入國旗，讓中華民國國旗出現在國際舞台。

27歲的拉維納是一名企業主，擊敗另外22名佳麗奪得后冠，第二與第三名佳麗分別來自哥倫比亞和法國。她獲獎時感性發言：「我的第一個傳達給各位的訊息是散播愛、和平與團結。有鑑於世界此時此刻發生的事情，這些是我們所能做的最重要的事情。」

台灣參賽者愛里服裝融入巧思，讓中華民國國旗登上國際舞台。她接受訪問時表示，她在泰國做完變性手術後，發現台灣有很多人想知道變性資訊，所以她成為YouTuber，想與大家分享自己的經驗。她還說，台灣很棒的是，變性後可以更改身分證的性別欄，但在泰國、日本等國尚無法如此。

跨性別選美大賽后冠日前在泰國舉行，圖中為菲律賓佳麗拉維納。(路透)
跨性別選美大賽后冠日前在泰國舉行，圖中為菲律賓佳麗拉維納。(路透)

路透報導，這場因疫情停辦近兩年的選美大賽於同志驕傲月期間在泰國濱海城鎮巴達雅（Pattaya）恢復舉辦，巴達雅蒂芬妮秀總經理、負責籌劃選美大賽的阿麗莎（Alisa Phanthusak）表示，這場選美大賽也是為了慶祝性別平等。

泰國有著亞洲最開放、最顯眼的男女同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社區之一，推升泰國包容形象，也提升泰國在外國遊客心目中自由派度假勝地的吸引力。但維權人士表示，泰國法律和政府機構並未反映出社會態度的變化，也仍歧視LGBT+人士和同性伴侶。

今年國際跨性別選美比賽國際皇后小姐在泰國登場，台灣參賽者愛里決賽服裝融入國旗，讓...
今年國際跨性別選美比賽國際皇后小姐在泰國登場，台灣參賽者愛里決賽服裝融入國旗，讓中華民國國旗出現在國際舞台。(Getty Images)

泰國 中華民國 跨性別

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