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巴西37歲女嫁給布偶 「生下」布娃娃 「有胎盤、臍帶和血液」

聯合新聞網
莫拉斯說，自己對娃娃馬賽羅一見鍾情。(影片截圖)
莫拉斯說，自己對娃娃馬賽羅一見鍾情。(影片截圖)

巴西一名37歲女子表示，自己和布娃娃墜入愛河，不僅和布娃娃結為連理，現在更「生下」另一個布娃娃，為他們的家庭增加新成員。

據LAD BIBLE報導，37歲的莫拉斯（Meirivone Rocha Moraes）表示，因為自己單身多年，連舞伴都找不到，因此媽媽便為她做了一隻布娃娃「馬賽羅」（Marcelo）。沒想到莫拉斯一看到馬賽羅，就一見鍾情，決定開始跟他「約會」。兩人約會幾個月後，莫拉斯就發現自己「懷孕了」。

為了給寶寶一個完整的家，莫拉斯舉辦了一場婚禮，有250人到場為他們祝福。她在接受採訪時表示，「婚禮當天對我來說，是非常美好、非常重要也非常感動的一天。」莫拉斯也提到，馬賽羅是她一生的摯愛，能夠跟他結婚非常幸福。

莫拉斯說，兩個人的婚姻生活十分幸福，因為馬賽羅「不會跟她吵架」。她認為，馬賽羅是一個又忠誠又貼心的丈夫，周遭所有女性都很羨慕她能嫁給馬賽羅。莫拉斯說：「我媽媽介紹馬賽羅給我的那一天，我就對他一見鍾情，立刻墜入愛河。」

她提到，因為兩人沒有避孕，所以和馬賽羅約會幾次後，她就懷孕了。生產過程十分順利。莫拉斯表示，「雖然沒有感覺到子宮收縮，但是看到胎盤、臍帶和血液」。莫拉斯說，有些人會說她們的婚姻是假的，每當聽到這類言論，都讓她十分生氣。她表示，從小父母就教她要當個誠實的人，因此這段婚姻再真實不過了。

巴西

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