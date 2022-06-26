香港「珍寶海鮮舫」沉了… 香港記憶永遠消失

香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀不復存在。（Getty Images）

「為什麼會流眼淚呢？有一種哀傷的感覺....？」香港 著名的水上餐廳「珍寶海鮮舫」歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情 停業而後無以為繼，在6月14日移離香港，昔日經典奇觀不復存在。不料，珍寶海鮮舫18日開到南中國海西沙群島附近水域時，「突然遇上風浪」，隔天竟全船入水翻轉沉沒。消息令外界極感錯愕，除了「香港記憶」的永遠消失之外，巨額的維持費用、以及偏偏又在港府領導換班準備7月「回歸中國25周年」的時刻，不免引起猜疑聯想。珍寶海鮮舫的沉沒固然引人惋惜感慨，但這艘水上「中華文化奇觀」，承載的到底是誰的香港記憶？

海上皇宮 成香港經典印象

珍寶海鮮舫有「世界最大的海上食府」之稱，1976年開業營運，當時以耗資3000萬港幣、仿照中國宮廷的誇張內部裝修設計，大張旗鼓的加入香港仔避風塘海上餐廳競爭市場，和同一港灣的「太白海鮮舫」、以及「海角皇宮」形成水上餐廳三強鼎立的局面。

對於許多人而言，珍寶海鮮舫的強烈印象除了親眼見到這艘水上「中華文化奇觀」之外，可能有更多人是透過電影 和流行文化認識這座水上餐廳。諸如曾經風靡中文圈的周星馳電影「食神」決戰場景，就是取自珍寶海鮮舫和太白海鮮舫。李小龍的「龍爭虎鬥」、成龍的「威龍猛探」、或如1995年日本怪獸特攝電影「哥吉拉vs戴斯特洛伊亞」等，片中珍寶海鮮舫都是做為香港象徵的經典場景。

圖為《食神》中的「黯然銷魂飯」與「超級無敵海景佛跳牆」。在電影上映後，味公主寶座成了食客造訪珍寶海鮮舫時必拍的場景之一。 （影片截圖） 同樣也是《食神》電影中，食神歸位著名的飛天屋頂。 （影片截圖）

圖為1995年日本怪獸特攝電影《哥吉拉vs戴斯特洛伊亞》劇照。（取材自推特）

而香港熱潮在東亞最為流行的1980、90年代，外國觀光客的必去景點之一通常也少不了珍寶海鮮舫——儘管眾人皆知真正道地的美食不在船裡，但享受一種東方神祕氣息、中華風格強烈的用餐氛圍，卻也成了珍寶海鮮舫「既香港又不那麼香港」的特殊象徵。

不過自開業以來至今將近半世紀，珍寶海鮮舫每年都必須耗費數百萬港元來維修保養，1998年面臨金融風暴後一度暫停營運，儘管2003年後裝潢翻新，仍難擋入不敷出的營業衰退，2013年左右餐廳持續虧損，而到了2020年疫情關閉之下只能被迫暫停營業。嚴重虧損加上巨額的保養費用，珍寶海鮮舫成了難以接手的負資產；原本港府在林鄭月娥任內，珍寶海鮮舫業主有意直接捐贈給香港海洋公園，由港府協助推動非營利的經營模式，讓海鮮舫做為歷史文化景點繼續保存。

意外沉船？毀掉省錢也省事

魔幻的水上奇觀，最終以「意外沉船」的結局落幕，過於戲劇化的巧合情節，不免引發輿論的猜疑聯想。在香港相關新聞的討論中，有些人猜測是維修和保養費用太過龐大，無人可以接手之下不如直接毀掉，既省錢也省事。

儘管都是毫無證據的臆測，但現今也確實形成了輿論中的算計想像，尤其在當前敏感的政治氛圍之下，不可言說、不對外透明的資訊屏蔽，反令人疑神疑鬼。

香港珍寶海鮮舫移離香港，有市民前去送別，豈料竟成「最後一面」。（中新社）

珍寶王國聲明。（網頁截圖）

另一方面，港府才剛換上新的領導團隊，候任的特首李家超日前公開港府團隊成員，準備在今年7月1日，也就是香港主權移交、所謂「香港回歸」的25周年正式就任。當前最重要的政治任務就是辦好25周年紀念，雖然和珍寶海鮮舫沒有直接關聯，但此時的政治敏感時刻，讓沉船事件多了一層香港回憶的感慨——昔日的香港終已不復存在，似乎也像是某一部分的香港跟著葬身大海。

昔日風光 最終落寞沉南海

但微妙的是，惋惜香港歷史永別之時，這艘珍寶海鮮舫所承載的，到底是「誰的香港記憶」？

龐大的規模及豪華的裝修曾讓珍寶海鮮舫聲名大噪，如今卻成為它最大的負累。反觀同一集團的太白海鮮舫，因規模較小、維護費用較低，雖和珍寶海鮮舫一同停業，但已獲得香港海事處的閒置船隻允許書，並有願意接手的商家正在接洽中，有望能夠保留活化。

最終，承載了無數港人回憶和中華文化想像、見證近半世紀香港興衰榮光的珍寶海鮮舫，在2022年6月19日帶著曾經的風光與落寞，告別世人、沉入南海風浪。

香港珍寶海鮮舫。（美聯社）