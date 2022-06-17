我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

書中列滿100萬位數 出版25年圓周率老書翻紅賣光

聯合新聞網
日本網友買了名為「圓周率1,000,000位數表」的書，意外讓該書暴紅。(取材自推特)
日本網友買了名為「圓周率1,000,000位數表」的書，意外讓該書暴紅。(取材自推特)

奇葩！一名日本網友買了一本名為「圓周率1,000,000位數表」（円周率1,000,000桁表）的書，打開翻閱才發現該書內文全是圓周率（π）小數點後位數的數字，意外讓這本出版25年的書暴紅，登上銷售排行榜第一名，也讓該書作者相當驚訝，直呼「不知道為何會熱賣到這種程度」。

一名日本網友在推特上分享一本名為「圓周率1,000,000位數表」（円周率1,000,000桁表）的書，翻閱內文發現記載圓周率小數點後位數的數字，每頁有一萬位數，共記載100萬位數，售價為314日圓。

該書最早於1996年出版，作者牧野貴樹當時是一名大學生，他相當喜愛圓周率，所以特別寫程式來計算圓周率，再將算出的數字列印成冊出書，以「暗黑通信團」為出版名，帶著30本首刷叔到日本漫畫二創展覽會「Comic Market」販售，事後二刷又出版300冊，並於書店增加販售點。

牧野貴樹表示，原本以為庫存賣完後就不會再繼續販賣，想不到過了25年仍有人持續下單，後來甚至出現「第3.14刷」、「第3.141刷」、「第3.1415刷」，最新版則為今年3月18日印製的「第3.141592653589刷」（第15刷），至今已賣出近4萬本，近日再度暴紅，於日本亞馬遜（Amazon）、樂天購物等商城的存貨全數售完。

PTT網友紛紛留言「我超想要這本書，記得之前joke版有團購」、「整人用的嗎」、「我有兩本」、「一看就知道聖誕節交換禮物用的啊」、「密碼書+1，不然就是惡作劇用」、「也不貴，買來當防身武器」、「之前ptt也團購過，我也買了2本」、「可憐的樹木」。

日本網友買了名為「圓周率1,000,000位數表」的書，意外讓該書暴紅。(取材自...
日本網友買了名為「圓周率1,000,000位數表」的書，意外讓該書暴紅。(取材自推特)

日本 聖誕節 亞馬遜

上一則

俄國間諜偽裝實習生 想滲透國際刑事法院遭識破

下一則

東大研究：BA.4、BA.5確診直攻肺部 「不像感冒」

延伸閱讀

中日防長會談 岸信夫：台海和平對國際社會極重要

中日防長會談 岸信夫：台海和平對國際社會極重要
福島核災污染地解封 但想回家只剩個位數

福島核災污染地解封 但想回家只剩個位數
商品漲、日圓跌 日本上季失血850億美元

商品漲、日圓跌 日本上季失血850億美元
福島核災11年 日本首度解除部分地區居住限制

福島核災11年 日本首度解除部分地區居住限制

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
澳洲科學家發現了可以吃並且消化泡沫塑料(Styrofoam)的蟲子。(昆士蘭大學／University of Queensland)

快看世界／能吃泡沫塑料 「超級蟲」有望解決環保難題

2022-06-16 12:15
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法