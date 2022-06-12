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南非男「全裸迎客照」旅宿廣告出奇招

聯合新聞網
近日網上瘋傳一則「全裸」住宿廣告。（圖擷自agoda）
近日網上瘋傳一則「全裸」住宿廣告。（圖擷自agoda）

為吸引旅客前往，旅宿通常都有各自主打的特色，最近一則住宿廣告便以「超強特色」吸引網友目光，該店主打體驗全裸用餐，更直接放上「裸體照」宣傳，照片在網上曝光後引起眾多網友討論。

近日訂房網站Agoda的一則住宿廣告在網路上瘋傳，圖片中只見一名非裔男子全裸出鏡，微笑展示長桌上擺放的燭光晚餐，廣告還配文寫道，「最高CP值保證，在約翰尼斯堡擁有最優惠價格的高品質酒店」。

實際上，此圖出自Agoda網站上一家位於南非約翰尼斯堡的旅宿，名為「哈里森裸體晚餐」（Harrison Naked Dining），是一間大小約 102 平方公尺的公寓。屋主馮加尼（Vongani）和巴薩尼（Basani）在網站簡介中明確表示，夫妻二人都是擁有6年資歷的裸體主義者，甚至曾出版相關書籍，他們認為「享受裸體是和平、自由和幸福的頂峰」。

屋主強調，他們主要接待裸體主義者和想體驗裸體用餐的客人，每次以4到12人為一組，客人需在下午5時抵達公寓，在脫衣服前可以參觀公寓環境，讓客人確認所有的百葉窗都緊密關閉，且附帶充足的衣櫃空間、淋浴設施和廁所，並於晚上6時半正式開始用餐。

網友們見到圖片笑說，「揪團去，沒有就告他」、「他站在餐盤前這個構圖很有深意」、「沒注意看以為是個影子」、「我也有看到這個推播」。

非裔 南非

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