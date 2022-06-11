滑翔傘遇強風 佛州3母子撞橋1喪命 爆船長「斷繩保船」釀禍

美國佛羅里達州發生滑翔傘意外，釀成一死二傷。（影片截圖）

美國佛羅里達州 發生恐怖奪命事故，一名母親帶著兩名孩子玩海上滑翔傘，沒想到突然颳起一陣強風，連接傘面與船隻的繩索斷掉，三人隨即高速撞向前方大橋，母親當場慘死，兩名孩子送醫，其中一名孩子重傷。

事後媒體爆出內幕，釀成慘劇的原因竟是船長把滑翔傘連接船隻的繩索剪斷所致。

綜合媒體報導，事發在5月30日下午約5時30分，地點在佛州 的基韋斯特島（Florida Keys），一名33歲母親與其分別7歲及10歲的孩子正在玩海上滑翔傘，沒想到平靜的海面突然颳起強風，滑翔傘隨即被強風捲入，連接傘面的繩亦斷裂，然後高速撞向前方的舊七英里大橋（Old Seven-Mile Bridge），三人直墜海中。

目擊事件的船長卡里恩（Capt. John Callion）憶述，當時他看到平靜的海面突然起強風已心知不妙，「我馬上就知道會很糟糕……果然，連接滑翔傘的線斷了」。眼見情況危急，卡里恩把船開到橋底下搜救墜海的三人，但母親當場死亡，兩名孩子送醫救治，其中一名孩子重傷。

報導引述滑翔傘公司一名工作人員表示，對事件感到相當震驚，會全力配合調查人員調查事件。

事後媒體曝光更多細節，原來強風吹襲時，負責接待母子的49歲船長庫奇（Daniel Couch）發現滑翔傘受強風捲入後，擔憂會把他的船強行拖走，危及船員與正在半空中的三母子，於是剪斷連接船隻與滑翔傘客人身上的安全帶裝備繩索，詎料釀成慘劇，母子三人被滑翔傘拖行了約一英里（1.6公里）。當局正調查事件起因，暫時未有人被捕。